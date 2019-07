L'Associació Pro Disminuïts del Berguedà demana ajuda per tirar endavant

L'Associació Pro Disminuïts del Berguedà demana ajuda i suport a la Generalitat i els ajuntaments i Consell Comarcal del Berguedà per tirar endavant i continuar la seva activitat a la comarca on atenen a 300 persones i tenen a 120 de contractades, entre els professionals i treballadors del Centre Especial de Treball del Taller Coloma.

Tal i com ja ha anat informant aquest diari, l'entitat travessa una greu crisi econòmica que posa en risc la seva continuïtat. Per superar aquest escull i conjurar el perill que sigui gestionada externament, s'ha elaborat un pla de viabilitat aprovat a l'abril. Aquest pla, entre d'altres, preveu mesures com la reducció d'un 8% de la massa salarial, cosa que ja s'ha aplicat gairebé al 100%. I també demanar un crèdit de 600.000 euros a l'Institut Català de Finanaces (ICF) per mantenir l'activitat. A més d'incorporar la figura d'un controller per gestionar la part financera, una plaça que ja s'ha cobert. Que hi ha una gerència externa (procés que està en curs) i també la

«incorporació d'un programa informàtic de facturació i comptabilitat».

L'entitat es reuneix aquesta tarda de dimecres amb representants polítics, entre els quals el secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies Treball Josep Ginesta per donar-los a conèixer la situació i fer-los arribar les seves peticions. A la reunió, que té lloc a la seu del Consell Comarcal, també hi ha representants de l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà (Aceb). Abans de la trobada, un grup de 200 persones s'ha concentrat davant del Consell Comarcal en una protesta per reclama que es donin ajudes i suport a l'Associació. La concentració ha provocat el tall parcial del carrer Barcelona i a hores d'ara encara hi ha els usuaris i familiars protestant amb pancartes, càntics, esquelles, etc.

Fonts de l'entitat han explicat a Regió7 que «en l'última reunió mantinguda amb el Departament de Treball, Afers Socials i Família ens van dir que hi havia una dificultat important per aconseguir aquest crèdit i que per això calia l'implicació del territori».

D'aquí que s'hagi convocat la trobada d'aquest dimecres. «Volem que tots els municipis del la comarca siguin coneixedors de la situació de la nostra entitat així com de les accions i mesures que nosaltres ja hem aplicat per poder tirar endavant la nostra entitat implementant aquest pla de viabilitat» exposen als ajuntaments en el document que els han lliurat a la trobada i al qual ha tingut accés aquest diari.

Els representants de l'Associació demanen a la Generalitat que desencalli el crèdit demanat a l'ICF, banc públic del Govern català. «No és una donació, és fer possible un crèdit, que ens comprometem a tornar en 15 anys. Necessitem que creguin en el nostre futur» asseguren en el document.



Demanen 100.000 euros al Consell

Pel que fa al Consell Comarcal del Berguedà, l'entitat li demana 100.000 euros «de manera immediata per poder pagar proveïdors i part dels sous pendents dels treballadors. A més, un compromís ferm de atorgar ajut econòmic anual mentre no sortim de la greu crisi que patim». Fonts de l'entitat consideren que l'ens comarcal «hauria de vetllar perquè l'única entitat que treballa amb discapacitats en tot el seu territori, segueixi sent gestionada des del Berguedà» .

També demanen la implicació dels ajuntaments berguedans « com a representants directes del poble, els més propers i que sovint coneixen les persones afectades». Per això els demanen "una aportació econòmica anual fixe i també que tinguin en compte la possibilitat de donar feina al Centre Especial de Treball». Aquesta aportació seria en funció del nombre d'habitants.

Pel que fa als empresaris se'ls demana que «col·laborin amb el sector productiu de la nostra associació (el Centre Especial de Treball, tant donant orientacions que ens poden ser útils, com proporcionant feina, com fent aportacions econòmiques desgravables a l'Associació»