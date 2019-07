Treball espera que l'Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà pugui seguir funcionant

El departament de Treball es reunirà aquesta tarda amb representants de l'Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà, que afronta una greu situació financera, així com amb alguns alcaldes de la comarca."Demanarem la corresponsabilitat de la resta d'administracions perquè puguem trobar una sortida", ha avançat el secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies, Josep Ginesta, que ha volgut subratllar que l'endeutament que pateix és conseqüència "d'una mala gestió" i no d'impagaments per part de l'administració pública. Ginesta ha recalcat que confia en el fet que entre tots es pugui trobar "una sortida" perquè l'activitat que fan "és viable".

Amb motiu de la trobada, aquesta tarda s'ha convocat una protesta a les portes del Consell Comarcal del Berguedà, que és on es durà a terme. Arran d'aquest fet, el secretari de Treball ha volgut deixar clar que la Generalitat hi destina 1,2 milions a diferents tipus de serveis. "Nosaltres el que podem fer és intentar garantir la prestació dels serveis", però que pel que fa al deute pendent "hauran de prendre les millors solucions". Ginesta ha volgut deixar clar que ja se'ls ha ofert "vies de finançament".

L'associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà va aprovar el passat mes d'abril un pla de viabilitat per sortir de la greu situació econòmica en la qual es troba immersa.