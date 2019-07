El Berguedà donarà 100.000 euros per ajudar l'Associació Pro Disminuïts a sortir de la crisi

Els ajuntaments i el Consell Comarcal del Berguedà donaran 100.000 euros d'ajuda a l'Associació Pro Disminuïts del Berguedà per ajudar-la a sufragar les pagues extres de Nadal i d'estiu dels seus treballadors, que els darrers mesos estan cobrant la meitat de les seves nòmines aproximadament. L'ens comarcal també s'ha compromès a pagar el sou d'un gerent durant mig any per posar ordre als comptes de l'entitat, a canvi de tenir veu en les decisions que es prenguin.

En paral·lel, una taula integrada pels ajuntaments més grans de la comarca (Berga, Puig-reig i Gironella), el Consell Comarcal del Berguedà, l'Associació Comarcal d'Empresaris i la Generalitat començarà a treballar dilluns 5 d'agost per trobar fórmules que permetin garantir la pervivència dels serveis que presta aquesta entitat a la comarca des de fa 45 anys. L'associació, a través dels seus diferents serveis, atén 300 persones i en té 120 de contractades, entre els professionals i treballadors del Centre Especial de Treball del Taller Coloma, amb seu a Avià.

Aquestes són dues de les principals conclusions d'una reunió de més de dues hores que va tenir lloc ahir a la tarda a Berga, a la seu del Consell Comarcal, i que va aplegar un bon nombre d'alcaldes berguedans, el president del Consell Comarcal, Josep Lara, el secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies, Josep Ginesta, i dos representats de l'Associació Comarcal d'Empresaris (Aceb). Mentre es feia la reunió, a l'exterior, unes 200 persones, entre usuaris dels serveis que presta l'associació i familiars, van tallar el trànsit en un tram del carrer Barcelona, i van fer sentir sorollosament el seu crit d'auxili per garantir la continuïtat dels serveis que presta l'associació.

L'entitat berguedana travessa una greu crisi econòmica, amb un dèficit de 200.000 euros que posa en risc la seva continuïtat. Per superar aquest escull , la junta va encarregar un pla de viabilitat aprovat l'abril, tal com va informar aquest diari en el seu moment. En la reunió d'ahir es va explicar als assistents que aquest pla, entre d'altres, preveu mesures com la reducció del 8% de la massa salarial, el que suposaria un estalvi de 190.000 euros anuals. Aquesta mesura ja s'ha aplicat gairebé al 100%. Una altra de les propostes és demanar un crèdit de 600.000 euros a l'Institut Català de Finanances (ICF) per tal de poder cancel·lar els deutes actuals i posar en marxa els ajustos que recull el mateix pla, que de manera general passen per la reducció de les despeses i l'increment dels ingressos. Entre d'altres mesures, inclou incorporar la figura d'un « controller, per gestionar la part financera, una plaça que ja s'ha cobert», també que hi hagi una gerència externa (procés que està en curs), així com també la «incorporació d'un programa informàtic de facturació i comptabilitat».



Falta informació

En la reunió d'ahir va quedar clar que l'Ajuntament, el Consell i la Generalitat no acaben de veure clars els números que els han presentat des de l'associació. També, que cal trobar una manera per encaixar les relacions entre una entitat privada com és l'associació i les administracions que l'han d'ajudar a sortir de l'atzucac en el qual està immersa.

Una de les propostes que van sorgir ahir va ser la de fer una fundació. Tots aquests aspectes s'hauran de concretar quan dilluns 5 d'agost es reuneixi la taula de treball que té per objectiu «buscar solucions tècniques per donar resposta i resoldre els problemes de gestió. Ara tenim uns pares voluntariosos que no acaben de sortir-se'n i per això cal professionalitzar la gestió», va manifestar a aquest diari Josep Ginesta, el secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies, un cop acabada la reunió.

Ginesta va explicar que la mateixa junta de l'associació admet que no té tota la informació per fer una radiografia exhaustiva de la situació de fallida que viu l'entitat. Ginesta es va mostrar crític i va dir que la situació actual és fruit «d'una mala gestió heretada». Va assegurar que, en el seu moment, l'entitat havia deixat perdre convocatòries d'ajudes públiques perquè no s'hi havia presentat, i que també tenia impagaments a la Seguretat Social i Hisenda. Ginesta va dir que la Generalitat hi destina 1,2 milions d'euros anuals i va «garantir que es continuaran prestant els serveis» als usuaris.

Per la seva banda, Josep Lara, president del Consell –treballador en excedència del Taller Coloma– va admetre que els gestors actuals «no se'n surten, pensen més amb el cor que amb el cap». Va explicar que el Consell pagarà el sou d'un gerent mig any, perquè «posi ordre als números». I per evitar que es perdin ajudes. «No ens podem permetre que això passi», i va fer palès el compromís d'ajuntaments i el Consell amb la prestació dels serveis.