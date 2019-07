Un nou mamògraf millora el servei de detecció del càncer

L'Hospital Sant Bernabé de Berga ha incorporat al seu equipament un nou mamògraf que permet realitzar diagnòstics més precisos i proporcionar als pacients tractaments més eficaços i menys agressius. El mamògraf, que substitueix l'antic –comprat a final de l'any 1995-, ha estat cofinançat per la Fundació Amancio Ortega, que l'any 2015 va posar en marxa un programa de suport a la renovació de l'equipament tecnològic dels hospitals públics, especialment en l'àrea de diagnòstic i tractament radioteràpic del càncer.

La Generalitat ha instal·lat mamògrafs de nova generació a diferents hospitals de la xarxa del país. Entre d'altres, un aparell de característiques similars també s'ha instal·lat recentment a l'hospital d'Igualada.

El nou equip presenta diversos avantatges sobre l'anterior, ja que les mamografies es fan amb adquisició directa, i això significa que, en fer la prova, la imatge surt directament a la pantalla de l'ordinador (anteriorment, s'havia de revelar), la qual cosa millora la qualitat de la imatge. A més, el nou mamògraf està dotat d'un regulador que, en funció de la densitat del teixit mamari, adapta la radiació que envia al pacient per obtenir la millor imatge, i redueix de forma global la irradiació sobre les persones.

El nou mamògraf de Sant Bernabé també permet fer mamografies amb tomosíntesi –un tipus de mamografia que obté múltiples imatges de la mama per poder identificar neoplàsies que se superposin amb el teixit mamari normal–, i facilita la realització de biòpsies en cas de lesions que per ecografia no haurien estat visibles.