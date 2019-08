L'Associació Pro Disminuïts nega que l'actual junta hagi perdut subvencions

L'Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà nega que hagi perdut ajudes aquest any per no haver-s'hi presentat tal com va assegurar Josep Ginesta, el secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat després de la reunió d'aquest dimarts per trobar solucions a la greu crisi que pateix l'entitat i que posa en risc la seva continuïtat.

La presidenta de la junta des de l'abril, Cecília Camprubí, ha assegurat a aquest diari que «no és cert que s'hagin perdut ajudes», com va afirmar Ginesta a aquest diari després de la reunió. Camprubí ha detallat que l'actual junta ha tingut problemes a l'hora de tramitar telemàticament una petició d'ajuda que han demanat aquest juliol just dins del límit de temps. Segons Camprubí, la Generalitat no la va poder tramitar per problemes amb el seu sistema. «Ens van dir que hi havia hagut un tall tecnològic puntual i estem pendents que ens confirmin que s'hagi acceptat perquè nosaltres la petició la vam fer dins del termini fixat i així ho hem reclamat».

Així mateix, Camprubí ha declarat que «no volen entrar en el que va fer l'anterior junta» de la qual ella n'era vicepresidenta de la mateixa manera que també en formava part l'actual president del Consell Comarcal del Berguedà Josep Lara, actualment en excedència del seu lloc de treball al Taller Coloma per la seva feina a l'administració pública.

Cecília Camprubí ha assegurat que «abans les decisions les prenia unilateralment la gerència [Fina Canal]» que va dimitir el mes de febrer a causa de la crisi que pateix l'entitat i que es va destapar arran d'aquesta renúncia. «La junta es reunia un cop l'any, se'ns informava i en base a la confiança i al resultat de les auditories» es donava el vistiplau a les propostes i decisions preses. Des d'aquest abril les decisions de la junta «es prenen de forma consensuada».

Les crítiques de Josep Ginesta en relació a la mala gestió de l'entitat i que l'ha portat a la seva situació de fallida amb un forat estimat de 400.000 euros, segons ha admès Camprubí, no han agradat gens ni mica als actuals gestors. Les consideren injustes. A més, lamenten que se'ls digui que són pares voluntariosos però que «no se'n surten» o bé que «pensen més amb el cor que amb el cap», com va dir Josep Lara.

Cecília Camprubí ha dit que estan esmerçant molt d'esforç per reconduir la delicada situació de l'entitat i que hi posen «el cor, és clar que sí, l'ànima però també cap, molt cap». D'aquesta manera, en els darrers «quatre mesos hem aconseguit que l'entitat no vagi a pitjor i millorar moltes coses a base del nostre esforç i de l'assessorament professional». Fa referència al pla de viabilitat que dimarts van explicar als alcaldes per primera vegada que preveu, entre d'altres, reduir un 8% la massa salarial i demanar un crèdit de 600.000 euros a l'Institut Català de Finances(ICF) per pagar deutes i tirar endavant. I també que estan en procés per triar un gerent i ja han contractat un controller per professionalitzar la gestió com els demana el Govern.

En relació a les afirmacions de Josep Ginesta que l'entitat tenia impagaments amb la Seguretat Social i Hisenda, Cecília Camprubí ho ha admès així com també en tenen amb altres proveïdors a causa de la crisi. Ha matisat que des que van assumir la gestió del centre per la dimissió de Fina Canal «s'està al dia de pagament».

Tot i que els ajuntaments i el Consell Comarcal del Berguedà donaran 100.000 euros d'ajuda a l'Associació per sufragar les pagues extres de Nadal i d'estiu dels seus treballadors, Cecília Camprubí considera que el suport és insuficient per cobrir les necessitats. I ha lamentat que el president Josep Lara no facilités als alcaldes la informació que li havien traslladat el mes de gener. També ha criticat que el Govern només accepti donar-los un crèdit de 100.000 euros a pagar en cinc anys i no els 600.000 que els calen.