El turisme rural i càmpings de la Catalunya Central preveuen fregar el ple aquest agost

Els càmpings i el sector del turisme rural i hoteler de la Catalunya Central preveu fregar el ple aquest agost, el mes en què es concentren el gruix de les vacances. «L'estiu és un període de l'any en què es nota l'augment de turistes i sobretot a l'agost sol incrementar-se encara més», han constatat fonts de l'Oficina de Turisme del Solsonès.

«El mes d'agost pinta bé», ha assegurat a Regió7 Jordi Pellicer, president de l'Associació de Turisme Rural del Berguedà. A hores d'ara tenen un 85% d'ocupació per a aquest mes d'agost, un percentatge que «pot millorar amb les reserves d'última hora», ha indicat Pellicer. «Estem contents perquè creiem que més o menys tindrem unes ocupacions com les de l'any passat».

El mes de juliol ha estat irregular, apunta Jordi Pellicer. La primera quinzena ha estat «fluixeta». En canvi, el segon tram de mes «s'ha omplert tot». El juliol s'acabarà amb unes ocupacions d'entre el 60% i el 65%, ha indicat Pellicer. Es tracta d'unes ocupacions similars a les que es van registrar el 2018, ha indicat. Pel que fa al tipus de clients que acullen els establiments rurals berguedans, són de Barcelona i la seva àrea, majoritàriament, i els forans solen provenir, en general, d'Europa (Bèlgica, Franca i Anglaterra). Generalment acullen turisme familiar.

Pel que fa al turisme rural, el Berguedà és la segona comarca catalana en nombre de places. L'Associació de Turisme Rural de la comarca és una entitat que té 80 cases que ofereixen unes 800 places, ha indicat Jordi Pellicer. A banda hi ha altres cases de turisme rural que no formen part de l'associació, unes 40 més, de manera que l'oferta de places del sector supera el miler.

Pel que fa al sector del càmping del Berguedà, preveuen tenir uns nivells d'ocupació del 90%. Un dels establiments més grans de la comarca, el Berga Resort, estarà a més del 90%. Segons han indicat fonts de l'Associació de Càmpings del Berguedà, «preveiem que hi haurà una ocupació de prop del 100%» . La majoria de càmpings «tenen una clientela fixa» i a l'agost s'ajunta amb els turistes passavolants. Les fonts esmentades han exposat que «el mes de juliol va ser més fluixet», amb poca ocupació entre setmana que va experimentar repunts durant els caps de setmana.

També preveuen tenir uns bons índexs d'ocupació al sector de l'hostaleria de la Cerdanya. Núria Vidal, portaveu de l'Associació d'Hotelers de Cerdanya, ha explicat que preveuen tenir entre un 85% i un 90% d'ocupació. Es tracta d'una xifra similar a la que van tenir el 2018. Vidal ha destacat que la segona quinzena de juliol el sector hoteler cerdà «hem treballat més que el juliol del 2018». Estima que l'ocupació d'aquest segon tram de mes s'ha situat per sobre del 60%, un percentatge bo per a ells en aquesta època de l'any. «Veníem d'uns anys que els juliols eren molt fluixos». La portaveu de l'entitat ha explicat que aquest increment es deu al fet que «s'han organitzat moltes activitats culturals i esportives com la Universitat d'Estiu i campus de futbol i de bàsquet». Les persones que passaran les vacances a la Cerdanya aquest agost hi van atretes «per la natura, la gastronomia, la proximitat i un entorn que encara és rural».

Pel que fa a la procedència dels turistes a Solsona –fins al 24 de juliol–, fonts de l'Oficina de Turisme de Solsona han dit que més del 70% són de l'Estat espanyol, un 80% dels quals de Catalunya, seguits de França, Bèlgica, Països Baixos, Alemanya i Regne Unit. Un 40 % són parelles i més d'un 30 % són famílies. La motivació de la visita d'un 40% dels turistes és el turisme i un 30% el turisme de natura.

L'inici de la temporada d'estiu el juny a les comarques de Barcelona ha estat positiu, en general, una tendència que els indicis apunten que s'ha mantingut el juliol. La darrera enquesta flaix del Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona, corresponent al mes de juny, recull unes ocupacions superiors a les registrades el 2018. Per exemple, això ha passat al sector de l'hoteleria del Berguedà, que el juny va assolir una ocupació del 64,2%, quan la del 2018 va ser del 40,2; al Bages va ser del 69,1% i el 2018 del 56,9%; i l'Anoia va registrar una ocupació del 67,6% respecte al 48,3% de fa un any. En canvi, l'ocupació del turisme rural aquest juny va baixar respecte a fa un any.