10 propostes per passar un dia a la Catalunya Central

El castell i les mines de sal de Cardona



Es pot fer un passeig lliure per les antigues instal·lacions mineres de forma gratuïta. També es pot fer una ruta guiada per 500 metres de galeries a l'interior de la muntanya. És un espai únic, que en el seu temps va ser una de les mines de sal potàssica més importants de món. D'aquesta manera es garanteix una experiència diferent i que permetrà al visitant conèixer la importància de la sal, les característiques del jaciment i l'aprofitament d'aquest recurs.



Montserrat



La muntanya emblema de Catalunya permet realitzar activitats a la natura com ara senderisme o escalada. També es pot fer una visita al santuari i la Moreneta. Es pot visitar el Museu de Montserrat, amb un important fons de patrimoni artístic, la majoria provinent de donacions particulars. Per altra banda, també es pot conèixer l'església romànica de Santa Cecília de Montserrat, que també acull l'espai d'art Sean Scully. Accedir-hi amb el cremallera, amb el cotxe o a peu és tota una aventura que permet al visitant gaudir d'unes vistes inigualables del territori de la Catalunya Central.



Santuari del Miracle



El santuari de devoció mariana a la comarca del Solsonès va ser construït arran de l'aparició de la Verge a dos pastors l'any 1458, tot i que l'església data del segle XVII. Hi destaca el retaule barroc de l'escultor català Carles Morató i el retaule renaixentista de Pere Nunyes.



La Sèquia de Manresa



És una de les obres d'enginyeria més importants fetes al Bages durant l'edat mitjana. Va servir per eliminar els problemes de sequera de la ciutat, i actualment aporta cabal d'aigua suficient per abastir Manresa i diferents pobles del voltants de la capital del Bages. El recorregut del canal és ideal per fer-hi esport. A més, la Sèquia desemboca al parc de l'Agulla, un espai idoni per acabar la ruta esportiva o per fer un pícnic en família al voltant del llac que hi ha al recinte manresà.



El parc natural del Cadí-Moixeró i el Pedraforca



Es tracta d'un parc natural amb molt d'encant, on creix el pi negre i l'avet. Situat entre les províncies de Barcelona, Girona i Lleida, té uns relleus molt singulars, en el quals destaca el Pedraforca, una icona de l'excursionisme, que se situa a la zona sud del parc. A més, també inclou la serra del Cadí, que forma part del Prepirineu. La cara nord de la serra és un espai particularment impactant pel seu relleu.



Pobles amb encant (Castellar de n'Hug, Mura, Montclar, Rupit)



Carrers estrets, barris antics i espais ideals per fer turisme sense massificacions. Són pobles situats entre paratges naturals inigualables i que estan reconeguts per les llistes dels pobles més bonics de Catalunya. Al terme de Castellar de n'Hug hi ha les fonts del Llobregat, on l'aigua brolla de dins la muntanya formant una bonica cascada. D'altra banda, Mura és un poble medieval amb uns carrers estrets i uns murs de pedra recoberts per la vegetació. Per la seva banda, el poble de Montclar està habitat des de l'època romana i hi destaca l'església de la Santa Creu.



Sant Benet de Bages



L'antiga abadia benedictina del terme municipal de Sant Fruitós de Bages és un dels conjunts monàstics més interessants del país, amb elements que van des del romànic de l'època fundacional fins al Modernisme, passant pel Bar-roc. Situada a la conca de la vall dels Horts, en una raconada entre el Montpeità o puig de Sant Valentí i els balços erosionats del riu Llobregat.



Museu Diocesà de Solsona i el nucli urbà



Solsona és una ciutat polifacètica. Per fer visites culturals, el Museu Episcopal és una tria perfecta. El museu té el seu origen l'any 1896, quan el bisbe Ramon Riu i Cabanes va inaugurar-lo amb la intenció de salvaguardar i difondre el patrimoni del bisbat. De fet, va ser un dels primers museus diocesans de Catalunya. Per altra banda, el nucli del municipi també és idoni per fer una passejada, per descobrir la font de la plaça de Sant Joan, la catedral i la plaça del Camp.



La Seu de Manresa i la ruta ignasiana



A la capital del Bages es poden seguir les passes de sant Ignasi de Loiola al centre històric. Des de l'Oficina de Turisme, els visitants s'adrecen a la capella de Sant Ignasi Malalt i a la basílica de la Seu. Seguidament, la ruta segueix pel carrer del Balç, la capella del Pou de la Gallina i un camí medieval fins a arribar a l'antic col·legi de Sant Ignasi. Des d'allà, es va cap a la Cova de Sant Ignasi, el punt ignasià més rellevant.



Els búnquers de Martinet



En aquesta població de la Cerdanya es troben els búnquers que formaven part del pla de Franco de construir una línia fortificada de deu mil búnquers al llarg dels Pirineus. El dictador temia una possible invasió per la frontera francesa i per això va dur a terme aquesta obra.