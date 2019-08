Ampli seguiment de la vaga de xofers d'Alsina Graells a la Catalunya Central

La plantilla d'Alsina Graells a la Catalunya Central, ahir, va secundar àmpliament el primer dia de la vaga que està convocada fins dissabte. Una vintena de conductors es van concentrar des de primera hora del matí a la parada d'autobusos de Berga i després a Manresa per reclamar millores laborals. Mario Garcia Gómez, xofer i membre del comitè de vaga, va explicar que només van treballar una desena dels 35 treballadors que hi ha a la Catalunya Central. Així doncs, hi va haver serveis mínims.

Xofers del Bages, Berguedà i el Solsonès es van concentrar a primera hora del matí a Berga amb pancartes, on reivindicaven a l'empresa les retribucions pendents. Fent ús de clàxons i amb proclames van mostrar la seva disconformitat amb la situació laboral que viuen.

La majoria dels usuaris que esperaven els busos a Berga desconeixien que hi havia vaga. Una d'elles era Assumpta Puig-Pey, que viu a cavall entre Borredà i Barcelona. La viatgera va explicar que no sabia res del conflicte. Marilin Céspedes, usuària habitual del servei, va defensar el dret a vaga dels conductors i Montse Rodríguez, a qui l'aturada també va agafar per sorpresa, va dir que tot i que arribaria tard a la feina, ho comprenia.

Els xofers van pujar als pocs autobusos que van anar sortint de Berga per explicar el conflicte als viatgers. «Són gent que coneixem, els nostres veïns», va dir Mario Garcia, que va assegurar que en general «hi ha acceptació» entre els passatgers. Simbòlicament, els xofers van acompanyar a peu els autobusos pel passeig de la Pau. «Però els cotxes que han de sortir, ho faran», va voler deixar clar Garcia. Després de la protesta a Berga, els conductors van anar cap a Manresa, on tenien intenció de dur a terme una acció de denúncia similar.

D'altra banda, alguns usuaris que esperaven a l'estació d'autobusos de Mollerussa es van queixar per la manca d'informació sobre els serveis que operaven ahir, primer dia de la vaga. L'Isidre es va mostrar indignat perquè no havia «trobat cap cartell de l'empresa indicant quins autobusos fan vaga». Així, va intentar contactar amb l'empresa per telèfon per saber si vindria el bus que esperava i «no hi ha manera». La majoria dels usuaris desconeixien que hi havia vaga i alguns van estar esperant per poder desplaçar-se fins a Lleida des d'un quart de nou del matí, quan havia de passar un bus que no va passar al final. Alguns usuaris, com el Zacarias o la Mirea, van explicar que tenien hora al metge a la capital del Segrià i que confiaven que acabés passant algun bus. Tot i això, la majoria d'usuaris es va prendre la vaga amb resignació. Finalment, a un quart d'onze, un quart d'hora més tard del previst, va arribar un bus de la companyia Alsa que feia serveis mínims i, finalment, els usuaris van poder anar fins a Lleida. Altres, però, van optar pel tren.



Vaga fins dissabte

Alsina Graells, que pertany al Grup Alsa, té una plantilla d'uns 150 treballadors. La vaga té especial incidència a les comarques de la Vall d'Aran, el Berguedà, el Solsonès, el Bages, Lleida i les terres de Ponent, que és on l'empresa és responsable de prestar servei a les principals línies de transport. També fa el trajecte entre Andorra i Barcelona, que també s'està veient afectat per l'aturada.

La plantilla ha convocat tres dies de vaga davant la «posició immobilista de l'empresa» i l'amenaça de portar a terme una inaplicació del conveni que regula les condicions laborals i salarials dels conductors. Els treballadors reclamen que l'empresa compleixi la sentència judicial ferma que l'obliga a respectar les variables de vacances. A més, existeix un pacte pel qual les dues hores que els conductors dediquen a posar a punt els vehicles -una abans d'iniciar el trajecte, i una altra hora en acabar-lo- van una a càrrec de l'empresa i una altra a càrrec del treballador. Els empleats volen que es comptin a efectes de treball i que se'ls remunerin les hores de més.