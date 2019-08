El principi del final per a la Rasa dels Molins

Estat actual del lloc on s'acaba el clavegueram a la Rasa dels Molins sud i on es farà la canalització

L'Ajuntament de Berga desencallarà el pla urbanístic que ha de permetre afrontar, aquest cop sí, les obres per completar la xarxa de clavegueram de la rasa dels Molins sud, una de les assignatures pendents de la ciutat des de fa més de quatre dècades.

El govern té previst convocar un ple extraordinari dimecres 7 d'agost per aprovar definitivament l'execució del Pla de Millora Urbana 1, que ha de permetre signar les expropiacions amistoses amb els propietaris dels terrenys que són necessaris per escometre aquesta intervenció i executar l'obra, segons ha explicat a Regió7 l'alcaldessa Montse Venturós. La dirigent calcula que aquests treballs s'haurien de poder iniciar a final d'any.

L'alcaldessa espera que aquesta vegada, un cop completada tota la farragosa tramitació urbanística, es pugui complir aquesta previsió. I és que fins ara tots els terminis que s'han previst per fer aquesta obra no s'han complert. L'actuació també s'ha inclòs en diferents pressupostos municipals, concretament el del 2014 i el del 2017, però no s'ha executat mai.

Fa quatre dècades que el consistori berguedà incompleix la legislació perquè una part de la xarxa de clavegueram a la part sud de la Rasa dels Molins és a cel obert. La xarxa de clavegueram s'acaba i les aigües residuals van a parar al medi natural sense cap mena de tractament. Un vell problema que ha estat a l'agenda política des de principi de la dècada. I que ara sembla que es resoldrà, tal com clamen els veïns dels carrers del barri del Tossalet de les Forques, que pateixen les pudors que genera la porqueria.

Al ple del gener del 2016 es va aprovar el projecte per fer aquesta obra per un import de 143.051 euros (sense IVA), que va requerir el vistiplau de l'Agència Catalana de l'Aigua, que li va donar després de fer diferents al·legacions que ja es van incorporar en el projecte. Des del 2016 l'executiu ha estat buscant els diners per poder dur a terme aquesta actuació. El maig d'aquest any el consistori va rebre la notificació de la Diputació en què confirmava que li atorgava un ajut de 208.127,99 euros per dur a terme aquesta actuació.

Tot i que el projecte constructiu definitiu d'aquesta actuació estava fet el 2016, va caldre desencallar la tramitació urbanística necessària per treure'l de l'atzucac en què es trobava. Venturós ha explicat que es tracta de desenvolupar el polígon d'actuació d'aquesta zona, inclòs des del 2006 al Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM). Ha exposat que ha calgut redactar un Pla de millora urbana de la zona, que s'ha d'aprovar al ple de la setmana entrant. Aquest és un pas imprescindible per, tot seguit, poder signar les expropiacions amistoses per tal de disposar dels terrenys necessaris per fer l'obra, ha explicat l'alcaldessa. «És molt greu que a Berga estiguem en aquesta situació i que en ple 2019 tinguem una xarxa de clavegueram oberta en un espai on hi ha tot un veïnat. No és normal», s'ha lamentat. I ha manifestat que si aquesta obra, pendent des de fa quatre dècades, no s'ha fet abans ha estat per «deixadesa».

Tal com ha anat informant aquest diari, els veïns de la part sud de la Rasa dels Molins, tocant al barri del Tossalet de les Forques, fa anys que es queixen de la manca d'un sistema de sanejament en aquesta zona de la ciutat. Les aigües residuals arriben sense canalitzar al barri i en aquest àmbit la Rasa dels Molins s'ha convertit literalment en una claveguera a cel obert. Els veïns més exposats a la pudor són els dels carrers de Saldes i Gósol. Al seu dia, van denunciar aquesta problemàtica al Síndic de Greuges. El maig del 2015 el grup d'ICV va demanar a la mateixa institució que reobrís un expedient incoat i tancat contra el consistori perquè dugués a terme aquesta obra d'un servei bàsic.