El Consell i la Diputació proveeixen punts liles en festes majors del Berguedà

Durant l'agost, hi haurà 5 punts liles en quatre festes majors del Berguedà per informar, sensibilitzar i prevenir sobre actituds masclistes. Els pobles són Olvan, Gironella, Borredà i Vilada.

Fonts del Consell del Berguedà, que juntament amb la Diputació subministra la logística, han explicat que «les festes majors i els espais festius són un context on es poden produir diversos tipus d'agressions masclistes, que cal detectar i actuar-hi». Hi han afegit que «cal crear espais on les dones i persones LGTBI puguin gaudir i sentir-se lliures sense por de patir una agressió sexista, de ser jutjades o discriminades». Així mateix les festes i els espais d'oci també «han de ser espais on es permeti una presa de consciència individual i comunitària contra aquestes situacions». Per això, el Consell Comarcal del Berguedà, juntament amb la Diputació de Barcelona, posa a disposició dels municipis els Punts Liles.

La Diputació cedeix les veles «punt lila» i el Consell del Berguedà aporta el material de difusió i sensibilització i també les professionals especialitzades per informar, sensibilitzar i prevenir sobre actituds masclistes i sexistes.