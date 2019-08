L'Espunyola suma dues dècades com a referent dels amants dels vehicles clàssics

Lluís Coll és de Mataró i acaba d'arribar a l'Espunyola. És el primer any que visita la seva fira, per bé que la coneixia de fa temps i tenia ganes de visitar-la perquè «a mi m'agrada qualsevol cosa que tingui dues rodes...». S'atura fascinat davant un tractor Lanz Buldog que va enviant senyals de fum amb un ralentí compassat; com recordant el ritme d'una altra època. Tot entusiasmat explica la gràcia d'aquest vehicle robust que dona la benvinguda al recinte firal: «Aquests tractors eren dièsel, i per escalfar-los havien d'encendre llenya aquí terra, davant el motor, on hi ha la bugia; escalfaven aquesta càmera i, així, amb l'ajuda d'una maneta engegaven el motor... són vehicles del 1947 i anteriors».

L'afició al motor i les feines tradicionals del camp s'ha palpat en l'ambient durant tot el cap de setmana en la vintena edició de la Fira de l'Espunyola, una cita festiva i comercial que en aquestes dues dècades s'ha convertit en una referència arreu de Catalunya per als amants dels vehicles clàssics, tant del camp com de carretera, i les antiguitats. El certamen atrau unes 2.000 persones, algunes de vingudes de França.

L'exposició de tractors hi ha anat guanyant pes en els últims anys, però manté l'embrió dedicat als vehicles clàssics, motos i cotxes. A Local Social, al centre del recinte firal, un vehicle tricicle de cinc places s'ha convertit en una de les estrelles. Es tracta del vehicle antecessor del popular escarabat de la Volkswagen, construït per la seva firma precursora, Framo. El cotxe, d'un color marró clar que ja no es porta, és l'únic model que encara funciona a l'Estat, segons apunta el seu responsable, i així ho demostra ensenyant l'etiqueta en vigor de la ITV. Va ser totalment restaurat per un aficionat de Gironella i encara el treu a circular, tot causant la sorpresa general per l'única roda que té al davant.



«Som els mateixos de fa 20 anys»

Satisfet pel nou èxit del certamen, un dels responsables de l'entitat Classic Espunyola que organitza la fira, Joan Montada, va agrair especialment l'ajuda des del primer dia de l'Ajuntament i dels ramaders que deixen els terrenys cada any. També va tenir un record per a l'ànima que la va impulsar, Mario Pujol, i va fer una crida als joves del Berguedà perquè se sumin a l'organització: «Som els mateixos que al principi però amb vint anys més; haurem de fer quelcom».