Un estudi aconsella sanejar blocs de pedra del camí de ronda de Queralt

Un estudi de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) alerta que els blocs de pedra que hi ha al camí de ronda de Queralt «es troben en una situació d'inestabilitat», si bé matisa que el despreniment que hi va haver el juny i que va obligar a tallar-hi el pas «no ha modificat substancialment la perillositat del vessant». L'esmentat estudi diu que per millorar la seguretat al vessant sud del massís -on hi va haver l'ensulsiada–, «caldria realitzar una purga controlada d'alguns dels blocs de la zona, especialment dels situats a la vertical on ha hagut produït el despreniment».

Fer el sanejament dels blocs de roca esmentat és una de les conclusions de l'estudi que l'ICGC ha lliurat a l'Ajuntament de Berga. El consistori va demanar assessorament a l'organisme després dels despreniments del camí de Ronda que han obligat a tenir aquest pas un mes tancat. Aquest camí i la zona que és molt freqüentada per senderistes i escaladors s'ha reobert després que Forestal Catalana hi hagi dut a terme els treballs d'esmicolament dels rocs més grans que van caure i la retirada de la resta. Així mateix s'han refet les baranes malmeses.

L'Ajuntament de Berga ja ha començat a fer les gestions per buscar els recursos per fer el projecte i dur a terme el sanejament, segons ha explicat a aquest diari Eloi Escútia, regidor de Medi Ambient.

El consistori ja ha anunciat que hi actuarà. Tanmateix no ho farà fins que no es disposi de l'informe que també s'ha demanat als tècnics de l'ICGC, en aquest cas del segon despreniment de rocs que hi va haver el juliol al camí de les Escales, igual que el de ronda molt freqüentat. «Esperarem a tenir l'altre informe» abans de prendre una decisió sobre l'actuació que cal fer-hi. El segon camí es manté tancat per evitar riscos per a les persones i s'està pendent d'actuar-hi.

Al camí de ronda «hi ha alguns rocs que en el futur poden caure», encara que Escútia va matisar que «no són blocs que hagin de caure demà». El consistori «farà el que diu l'informe», ha assegurat el regidor. A més, demanaran ajuda econòmica per pagar les obres, que encara no se sap quant costaran.

L'informe també recomana desplaçar el punts de descans del camí de ronda « a zones que presentin una menor exposició a la caiguda de roques». Igualment proposa col·locar senyalització d'advertència de possibles despreniments perquè els usuaris ho tinguin en compte a l'hora de fer-hi les seves activitats. Aquesta mesura ja s'ha aplicat.

A l'informe s'explica que el despreniment va tenir lloc al vessant sud del relleu del Castell Berguedà, «en un sector situat a uns 40 metres per sobre del camí, a la part superior d'un ressalt rocós on arrelen alguns arbres». El bloc es va desprendre i «va impactar al vessant i es va fracturar en dos fragments grans i un conjunt de blocs menors». Un d'aquests fragments «va malmetre diversos arbres i va quedar retingut majoritàriament a la tanca del camí, mentre que alguns dels blocs menors resultants d'alguns dels impactes van sobrepassar el camí en trencar la tanca i va deixar marques i trossos de roca atrapats en la vegetació».