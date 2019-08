Berga fa una exposició per ajudar a pagar el tractament d'una nena que té càncer

Fins el 27 d'agost, els aparadors de botigues del carrer Major de Berga acullen una exposició solidària de la biòloga berguedana Alba Noguera. Està formada per deu quadres on hi ha representades espècies d'animals que es troben en perill d'extinció o bé estan amenaçades, i també n'apareixen d'altres que s'han extingit recentment. La majoria d'espècies representades no tenen depredadors i això fa que les accions antròpiques siguin les que perjudiquen directament o indirectament la seva supervivència.

La mostra –(Cons)ciència–, inclou la subhasta d'un dels quadres de l'exposició per finançar una part del tractament mèdic de la nena Arlet Vila, afectada de càncer (vegeu Regió7 del 8 de juliol del 2018). És previst que el 27 d'agost se subhastarà el quadre més gran de l'exposició.

Els beneficis aniran destinats al tractament que necessita la menuda de 5 anys. Quan tenia 18 mesos li van diagnosticar un neuroblastoma. Des d'aleshores ha hagut de passar per diversos tractaments (quimioteràpia, radioteràpia, immunoteràpia i diverses cirurgies). El mes passat els metges van haver d'amputar-li la cama dreta i ara fa recuperació. Recentment ha tornat a iniciar un tractament a Sant Joan de Déu de Barcelona, que durarà 6 mesos. A partir d'aquí, els seus pares, el Genís i la Roser, la portaran als Estats Units per realitzar un assaig clínic, que consistirà en l'administració d'una vacuna a l'hospital MSK de Nova York.

Aquest tractament és privat, té un cost de 145.000 euros i una durada d'un any. Per contribuir a sufragar aquesta despesa, s'hi destinaran la totalitat dels beneficis que s'obtinguin en la venda d'aquest quadre.

El quadre tindrà un preu de sortida (que estarà anotat al costat del quadre) i a partir d'aquí es podran proposar ofertes al correu: artmajor2019@gmail.com (tot indicant nom i cognoms i proposta econòmica), del qual es rebrà una resposta amb un codi i la posició de l'oferta proposada respecte de les altres. A la subhasta hi podran participar particulars, entitats, empreses. Les propostes es podran realitzar fins el dimarts 27 d'agost a les 00:00 h. L'endemà de la finalització del termini establert per enviar-les, es publicarà el resultat amb la millor oferta proposada.