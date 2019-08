El Consell mira de donar 200.000 euros d'ajuda a l'associació pro discapacitats

El Consell del Berguedà està demanant als ajuntaments de la comarca que augmentin la seva aportació econòmica per insuflar oxigen a l'Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà (Apdpb), que està immersa en una crisi profunda amb un forat d'almenys 400.000 euros que posa en entredit el seu futur. Si la setmana passada hi va haver el compromís de donar el 25% dels diners que reben els ajuntaments i el Consell a través dels fons de cohesió social que els atorga la Diputació de Barcelona, ara l'ens comarcal proposa als consistoris que aquesta donació sigui del 50%. De manera que dels 100.000 euros d'ajuda previstos fa set dies es passi als 200.000 euros.

Aquest és el principal acord de la primera trobada de la comissió de seguiment de l'Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà per trobar sortides a la complexa situació financera que pateix. El segon acord és que l'entitat revisi «el seu model de governança per tal de fer el pas d'associació a fundació» per facilitar l'ajuda a l'entitat i el control de les finances. És una fundació que ja existeix però que no es fa servir i que es reactivarà. Com a patrons hi figuren l'alcaldessa de Berga i el president del Consell Comarcal del Berguedà, entre altres.

La primera reunió de la taula de treball celebrada aquest dilluns (vegeu Regió7 del dimarts 6 d'agost), la va presidir Josep Lara, president del Consell del Berguedà, acompanyat de consellers de l'ens. També hi va assistir el secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies, Josep Ginesta; el director general d'Economia Social, Tercer Sector, Cooperatives i Autoempresa, Josep Vidal; l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, els alcaldes de Puig-reig, Josep Maria Altarriba; Gironella, David Font; Cercs, Jesús Calderer, i Saldes, Moisès Massana; la delegada del govern a la Catalunya Central, Alba Camps; membres de l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà, Xavier Gual i Carles Vall; la presidenta de l'Apdpb, Cecília Camprubí; quatre membres de la junta de l'entitat; el director general i el gerent de la Fundació Aspronis, Francesc Durà, entitat que està assessorant l'associació berguedana.

El president del Consell ha explicat que veient «la dificultat d'aconseguir finançament a través de la Generalitat» es va acordar intentar que els ajuntaments berguedans intentin posar més recursos per ajudar l'entitat. Les peticions es van començar a fer ahir i es preveu que a final de setmana «ja tindrem una primera radiografia» de les respostes dels ajuntaments. «Veurem què diuen i també la seva disponibilitat pressupostària», ha indicat Lara. El president del Consell Comarcal ha assegurat que l'associació «és una entitat històrica del Berguedà, que ofereix un servei únic». Atén 300 persones i en té 120 de contractades entre els professionals i treballadors del Centre Especial de Treball del Taller Coloma. L'entitat gestiona serveis per a persones amb discapacitat intel·lectual com el centre especial de treball Taller Coloma, l'escola de la Llar, el CDIAP, el programa de suport a la pròpia llar i la residència, entre d'altres.

Si s'aconsegueixen 200.00 euros dels ajuntaments i del Consell, suposarà una ajuda important per a l'associació, que deu les dues darreres pagues extres (Nadal i estiu) dels sous als seus treballadors, que darrerament cobren la meitat del sou a causa de la crisi.

Per la seva banda, la Generalitat els donaria un crèdit de 100.000 euros a través de l'Institut Català de Finances, a retornar en 5 anys, tal com ja s'havia compromès la setmana passada Josep Ginesta, secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies, mig milió d'euros menys del que demanava l'associació a través del seu pla de viabilitat per sortir de l'atzucac.

Fonts de l'associació consultades per aquest diari, han explicat que l'increment d'ajuda dels ajuntaments i del Consell Comarcal servirien per parar el cop. «Això ajudaria», han indicat, i destaquen que «la predisposició dels ajuntaments hi és i ho apreciem». Ara bé, també diuen que tot i sumar els diners de les administracions locals i el crèdit de l'ICF, «no són suficients respecte del plantejament que vam fer». Tal com va avançar aquest diari, l'entitat demanava un crèdit de 600.000 euros a l'ICF i una ajuda de 100.000 euros al Consell, d'acord amb el pla de viabilitat que va aprovar l'abril i que va explicar als ajuntaments i al Consell la setmana passada. Davant de la nova situació i l'evidència que no aconseguiran el crèdit inicial de 600.000 euros de l'ICF, l'associació busca altres vies per aconseguir diners per fer front als seus deutes. A més, es revisarà el pla de viabilitat elaborat per la Fundació Aspronis. A final d'agost es presentarà el nou pla a la junta per decidir què fer. La decisió sobre si s'aprova la prendrà l'assemblea de l'associació, que es reunirà el setembre.

Pel que fa a la reactivació de la fundació, els representants dels ajuntaments berguedans van demanar «tenir més informació sobre el procés d'endeutament i ser informats regularment de l'estat de sanejament de l'entitat per tal de tenir retorn de la injecció econòmica feta». El Consell Comarcal del Berguedà també pagarà el sou durant mig any del gerent que s'està buscant per posar ordre als números de l'entitat.