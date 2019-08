Les entitats veïnals de Berga volen un dia més de recollida de l'orgànica

Associacions de veïns de Berga reclamen que hi hagi un dia més de recollida de matèria orgànica i es passi dels tres dies actuals als quatre. L'objectiu és pal·liar les pudors i les molèsties que genera a les persones que viuen en pisos haver de guardar les restes orgàniques al cubell fins que toqui el dia de la recollida ara a l'estiu a causa de les altes temperatures.

Aquesta és una de les demandes que els representants veïnals de la ciutat traslladaran a Eloi Escútia, regidor de Medi Ambient de Berga, i als responsables que correspongui del Consell Comarcal del Berguedà, ens que té cura de gestionar el servei de recollida del porta a porta. Els representants veïnals ja han demanat hora per reunir-s'hi.

D'ençà que es van retirar els contenidors de deixalles i es va aplicar el nou sistema de recollida de residus el 4 de novembre passat, els operaris del servei recullen tres dies la setmana els cubells de les restes orgàniques dels particulars: diumenge, dimarts i dijous. Fermí Riu, portaveu de les entitats veïnals, ha exposat que demanen que la recollida, «almenys els mesos de l'any que fa més calor, es faci quatre cops la setmana», tot i que en realitat hauria de ser tot l'any, comenta. «La gent no sap què fer amb l'orgànica tants dies a casa», lamenta Riu.

Aquesta setmana representants de nou de la quinzena de les associacions de veïns de la ciutat –n'hi ha hagut que no hi van poder ser perquè estan de vacances o per altres motius– s'han reunit per demanar una trobada urgent amb els responsables municipals i comarcals per reclamar solucions a problemàtiques relacionades amb la recollida de deixalles i la neteja viària.

A més de reclamar que hi hagi un dia més de recollida de matèria orgànica, els veïns denuncien abocaments indiscriminats de diferent intensitat de brossa a tocar de contenidors de vidre o a les illetes de contenidors d'accés restringit, com per exemple la que hi ha al sud del barri del Tossalet de les Forques, tal com ja va informar aquest diari al seu dia. També passa que hi ha algunes persones que tiren bosses de deixalles a dins de les papereres.

A més, algunes illetes d'accés restringit on hi ha els contenidors per anar-hi a abocar deixalles quan no s'ha pogut fer el porta a porta i també per als veïns dels nuclis disseminats «estan brutes de dins», exposa Riu. A l'interior s'hi acumula molta porqueria, i a l'exterior, també en diferents quantitats i graus en funció del volum dels abocaments que s'hi fan, que poden arribar a tenir un efecte crida. «Hi ha dies que hi ha poca cosa i d'altres que n'hi ha més», ja que els serveis de recollida repassen la ciutat per retirar brossa que els incívics llancen.

El portaveu veïnal ha reconegut que «sabem que hi ha molta gent que fa les coses malament però també és cert que el sistema no funciona». A banda de les mancances exposades, argumenta que hi ha altres dèficits. Per exemple, assegura que falten papereres al nucli urbà. El representant veïnal exposa que d'ençà que es va posar en marxa la recollida del porta a porta «a Berga hi ha menys papereres». Per tant, les associacions de veïns reclamaran al consistori que posi més papereres perquè creuen que fan falta. Un altre problema és que no hi ha servei de deixalleria mòbil.

Igualment apunten la necessitat que es facin campanyes per explicar com va el servei de recollida porta a porta a persones de col·lectius que «no saben com funciona el sistema». En aquest sentit, Riu apunta la possibilitat de recuper la figura dels agents cívics que va tenir Berga fa anys «per arribar a les persones que els és més difícil d'entendre com va».

Una altra petició de les entitats veïnals fa referència als horaris de recollida. Fermí Riu exposa que les hores de recollida –que a Berga es fa a partir de les 10 de la nit– no són mai les mateixes, «no es passa a unes hores concretes». Aquest fet genera confusió i també mala imatge perquè els cubells de les deixalles o les bosses estan moltes hores al carrer. A Berga el plàstic i la fracció de rebuig es treu directament al carrer en bosses sense cubells.

D'altra banda, els veïns pensen que la posada en marxa del servei del porta a porta «ha anat en detriment de la neteja viària» i consideren que «els carrers estan més bruts perquè es neteja menys». Aixi Fermí Riu ha indicat que amb el porta a porta s'ha dut a terme una operació en la qual s'ha prioritzat millorar els índexs de reciclatge però s'han descuidat aspectes com tenir cura que els car-rers estiguin nets.