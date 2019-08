Primeres respostes per ajudar l'Associació Pro Disminuïts

Tot i que ens trobem a l'agost, el mes de vacances per antonomàsia, el Consell Comarcal ja ha començat a tenir respostes d'ajuntaments berguedans que són favorables a incrementar la seva aportació econòmica per rescatar l'Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà (vegeu Regió7 del 7 d'agost). L'entitat, que atén 300 persones amb disminucions intel·lectuals, necessita diners per intentar aturar la crisi econòmica que travessa, amb un forat de 400.000 euros.

Inicialment, els ajuntaments i el Consell Comarcal es van comprometre a donar a l'associació 100.000 euros, a través del 25% del diners que reben del fons de cohesió social que els dona la Diputació de Barcelona. Tanmateix, aquest dilluns passat, en la primera reunió de la taula de treball, es va acordar demanar als consistoris augmentar aquestes donacions fins els 200.000 euros.

Fins ahir havien contestat aquesta petició els representants dels ajuntaments de Puig-reig, Gironella, La Quar, L'Espunyola, Sant Julià de Cerdanyola, Guardiola de Berguedà, Avià, Saldes i Castellar de n'Hug. Aquests ajuntaments han tramès al Consell Comarcal del Berguedà el seu compromís per escrit, segons ha explicat a Regió7 Josep Lara, president del Consell Comarcal del Berguedà. A més d'aquests documents signats, també hi ha compromisos verbals d'altres alcaldes, segons ha explicat Lara, que ha mantingut converses amb els dirigents berguedans. Tanmateix, ha indicat que hi ha alguns alcaldes que estan de vacances, com també secretaris, encarregats de confirmar si hi ha disponibilitat pressupostària. Pel que fa al consistori de Berga, Josep Lara ha dit que aquest ha mostrat «interès per col·laborar». També Lara ha manifestat que les respostes «no poden arribar d'avui per demà».