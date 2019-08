Un gimnàs a l'aire lliure en rehabilitació

Dues usuàries pujant a Queralt just abans de trobar-se el camí tallat que només els permet seguir per Sant Pere de Madrona

Dues usuàries pujant a Queralt just abans de trobar-se el camí tallat que només els permet seguir per Sant Pere de Madrona martí pons

La serra de Queralt és un lloc d'entrenament per a molts esportistes d'elit, com Judit Franch i Ivan Camps. També és un espai on al llarg de l'any s'organitzen maratons i curses com la Berga Trail. Però és més que això. És un gimnàs a l'aire lliure per a tots els berguedans que volen mantenir la línia i cremar aquells «quilos de més». I és que els diferents camins s'ho valen: pujades amb gran pendent o graons de diferents dimensions fan que els minuts de pujada semblin una hora de cinta de córrer en un gimnàs.

Un dels camins més concorreguts és la drecera des de Fumanya que puja fins dalt del santuari de Queralt. Ara, però, està tallat des de fa unes setmanes a causa d'uns despreniments de roques que podien ser un risc per al pas dels usuaris, i per seguretat l'Ajuntament de Berga ha decidit tancar temporalment fins que no estigui en condicions.

«És un lloc que utilitzo per entrenar-me normalment, i ara, malgrat que estigui tancada la drecera, hi continuo pujant per d'altres llocs», diu Judit Franch. «Entenc que és un lloc concorregut i que potser algun usuari prescindeixi de pujar-hi aquests dies, però de totes maneres l'Ajuntament ha actuat amb coherència i està vetllant per la seguretat de tots. A més, ja estan treballant a la zona per poder obrir-la com més aviat millor». En aquest sentit, Ivan Camps també afegeix que «no és culpa de ningú, estem parlant d'un espai a l'aire lliure i els despreniments de roques es produeixen pels canvis de temperatures al llarg del temps, com també per les precipitacions».

La drecera des de Fumanya no és l'únic camí que ha tingut un despreniment de roques. En el camí de ronda també hi va haver una esllavissada que va afectar quatre de les gairebé quaranta vies d'escalada possibles que hi ha a la serralada.

En aquest moment, però, segons ha explicat Eloi Escútia, regidor de Medi Ambient, a Regió7, en el camí de ronda, que ja torna a estar obert des d'aquesta setmana, s'hi ha ha posat una senyalització que indica que hi continua havent perill de despreniments per la inestabilitat de les parets rocoses. En canvi, a la drecera només es pot pujar fins on es troba la bifurcació per anar cap al santuari o bé cap a Sant Pere de Madrona. De tota manera, ja a l'inici del camí a Fumanya hi ha un cartell amb una cinta vermella vetant el pas dels vianants. En aquesta indicació també s'explica el risc de nous despreniments. Això ha provocat que la majoria de senderistes durant uns segons pensin si pujar-hi o no, i que la gran majoria decideixen perscindir-ne i pugen directament per l'obaga o per altres rutes alternatives, tot i que hi ha algun atrevit que hi passa.

L'escalada, una de les opcions

Una de les múltiples activitats que es poden practicar en aquest gimnàs a l'aire lliure és l'escalada. Segons explica Sergi Caldera, membre del grup d'equipadors i escaladors del Berguedà, com també del Club Esquí Berguedà, van ser ells qui van alertar l'Ajuntament que s'havia produït el despreniment d'algunes roques al camí de ronda, entre els dos miradors, i va provocar l'afectació d'un total de quatre vies d'escalada. «Si ens ho parem a pensar , tenint en compte que hi ha quaranta vies d'escalada possibles, l'afectació que hagi pogut tenir per als escaladors és mínima».

Però la qüestió va més enllà, assegura. És una zona amb quaranta vies d'escalada. Totes elles tenen unes dificultats mitjanes- baixes. Això fa que des del Club Esquí Berguedà, per exemple, s'organitzin cursos d'iniciació a aquesta disciplina.

Caldera assegura que van ser ells qui es van trobar amb l'esllavissada i que van ser «els responsables d'avisar-ne l'Ajuntament per tal que hi actuessin com més aviat possible».

De fet, explica que aquests despreniments no són casos aïllats, sinó que en la majoria de munta-nyes, serres, etc. també passen aquests tipus de successos de manera recurrent. «Exemples clars podrien ser el Pedraforca o els Alps francesos. Allà sovint hi ha esllavissades, el que passa és que en no ser zones tan transitades per tot tipus d'usuari, no és tan freqüent de sentir aquest tipus de fets. A vegades he pujat al Pedraforca i m'he trobat roques als vorals, però no ha passat res».

Ara, assegura que almenys durant un temps, quan hagin de dur a terme els cursos, sobretot amb els alumnes que s'inicien en aquest món, es plantejaran anar a altres zones de la comarca per fer-hi les classes.

«El Berguedà té molts altres punts on es pot practicar escalada. Amb això, evidentment, no vol dir que estigui dient que deixarem d'anar a Queralt, però el que sí que és cert és que si ara hi ha hagut un despreniment, ens hem d'assegurar al màxim que hi ha la màxima seguretat possible per fer-hi les classes, almenys durant un temps».

Així, totes aquelles persones que vulguin pujar fins on es troba la Verge de tots els berguedans, i ho vulguin fer per la drecera, s'hauran d'esperar que els treballs de manteniment estiguin finalitzats. L'Ajuntament ja va anunciar que hi estava treballant, però es desconeix quan estarà oberta. Mentrestant, tothom qui vulgui cremar els gelats, les cerveses o les paelles d'arròs, que són habituals en un estiu calorós com el d'enguany, ho poden fer per rutes alternatives, o bé canviar de zona temporalment.