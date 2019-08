«Cal pal·liar la pèrdua d'habitants i l'envelliment de la població»

El batlle més jove del Berguedà lidera un equip que fa bandera de la necessitat de no perdre serveis i de generar activitats econòmiques per dinamitzar el municipi, frenar la davallada d'habitants i que els veïns s'impliquin en la governança

Quim Espelt Santandreu (Vilada, 20 de gener del 1991) és l'alcalde de Vilada des del 15 de juny. Als 28 anys «i mig» és el batlle més jove del Berguedà i arriba al càrrec després d'haver tingut responsabilitat de govern en el darrer mandat.



Vostè és jove però ja fa anys que està vinculat a la militància política.

He tingut inquietuds socials i el tema nacional m'ha tibat molt des de petit. Arran d'això he militat a diverses organitzacions des dels 16 anys. He estat a les joventuts d'Esquerra, a Reagrupament, a Solidaritat per la Independència i de nou a Esquerra [riu]. He fet una trajectòria una mica divertida però també té la seva part positiva, coneixes molta gent i acumules experiències.

Vostè és llicenciat en Ciències Polítiques. Ha exercit de politòleg?

Ara treballo a l'Ajuntament de Vilada però he fet moltes coses, des de monitor d'esplai fins a treballar en una corredoria d'assegurances agafant el telèfon. Al que més m'he dedicat és a treballar en un banc, d'auxiliar de caixa a través d'ETT, que és el problema que tenim els joves que ens hem de buscar la vida.

Ara és alcalde les 24 hores del dia 365 dies l'any. Quina dedicació té?

El 75%, que és el màxim legal que es pot tenir en un municipi com Vilada, amb 430 habitants.

Quant cobra?

18.000 euros anuals bruts.

Aquesta dedicació és igual o superior al que hi havia fins ara?

Fins ara hi havia tres dedicacions del 60% amb 10.000 euros bruts anuals per cadacuna. I ara ho hem redistribuït d'una altra manera. Ara estem gastant un 6% menys de que gastàvem, uns 2.000 euros menys,ara ens hem situat en els 27.900 euros.

A Vilada tothom coneix l'alcalde i té el seu telèfon. Què li demana la gent?

[Riu]. Tothom et ve a veure, amb raó, pel seu problema particular, camins que estan en mal estat, problemes amb la recollida de deixalles, perquè teníem dos abocadors pràcticament descontrolats, al Molí del Cavaller i davant de la urbanització de la Serradora. Encara hi havia contenidors perquè no s'hi han pogut construir dues de les tres àrees tancades per problemes burocràtics. Hi havia molta gent de pas hi ho tiraven tot allà. Juntament amb un altre regidor havíem d'agafar la pickup, car-regar-la i treure tots els trastos i portar-ho a la deixalleria. Problemes de tot tipus: voreres que estan en mal estat que s'han d'adaptar o amb la xarxa d'aigua.

I què els diu, als veïns, quan li truquen per reclamar-li solucions als seus problemes?

Primer de tot els agraïm que ens ho comuniquin. A vegades es dona per fet que l'Ajuntament sap que hi ha una mancança i no és així. Després intentem solucionar-ho el millor que podem i explicant els terminis que tenen les coses, n'hi ha algunes que no depenen només de l'Ajuntament.

Quines seran les línies estratègiques del seu govern?

Han de passar per intentar revertir o com a mínim pal·liar la pèrdua d'habitants i l'envelliment de la població.

Com es fa això?

[Somriu] Aquesta és la pregunta del milió!. És clar que no existeix una recepta miraculosa ni un full de ruta que ens porti directament a l'objectiu. Crec que es fa intentant generar activitat econòmica, promocionant el poble, batallant per tots i cadascun del serveis per no perdre'n cap més. Perdre un caixer automàtic, per a un poble com el nostre, és un drama. Tot això s'ha de fer amb la màxima participació de la gent i intentant que les coses es liderin des de l'Ajuntament, però que tothom en pugui ser partícip. Que hi hagi una implicació dels veïns, que siguin pro actius. Pot semblar un discurs molt tòpic però crec que en un poble petit hi ha les condicions per fer política des de la comunitat. És més fàcil poder fer una assemblea de veïns a Vilada que en llocs grans.

Quan la faran, aquesta assemblea de veïns?

És prevista per al setembre.

Quants veïns ha perdut el municipi?

En deu anys hem perdut 90 veïns. Ara estem en 430. La tendència a la baixa és molt preocupant. Es comença a notar el 2006 i a partir del 2008 baixa en picat. S'ha d'entendre en el context que la majoria de municipis de la comarca estem igual, estem perdent població, cada vegada més la gent que queda és més gran i hi ha poques oportunitats per als joves. És difícil viure als pobles. Malgrat això no ens resignem i volem lluitar per fer-los reviure.

Com ho faran?

Primer de tot donant un suport ferm als emprenedors. Hi ha vegades que qui vol fer un negoci només troba traves i problemes. Entenc que l'administració té els seus temps, però hauria de ser molt més fàcil. I en segon lloc volem buscar exemples d'èxit, trobar coses que hagin funcionat en entorns rurals com el nostre i aplicar-ho a Vilada. I a part d'això, fer molta promoció del municipi. Hem de trobar formes d'aprofitar el nostre entorn, que la muntanya i el pantàde la Baells tinguin un retorn econòmic. Apostar més pel turisme esportiu, que ara és tendència, i aprofitar-ho, perquè aquesta zona encara ara és poc coneguda.

Com serà Vilada el 2023, al final d'aquest mandat?

Volem que sigui un poble on es pugui viure amb una bona qualitat de vida, on hi hagi el màxim de serveis possibles, recuperar la vitalitat que hi havia fa uns quinze anys, que hi visqui més gent jove, que sigui un lloc fabulós per establir-hi la família.

Digui'm tres coses que faran de totes totes.

[Somriu] Adequar l'antic edifici dels mestres per a la llar d'infants, fer actuacions de promoció turística, per exemple, crear una àrea d'autocaravanes i fer un pla de manteniment dels espais públics, i millorar la xarxa d'aigua.