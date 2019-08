Olvan potencia el Mercat del Bolet de Cal Rosal que obrirà portes el dia 11 de setembre

L'Ajuntament d'Olvan vol rellançar el Mercat del Bolet de cal Rosal, un referent del sector a la Catalunya central, que obrirà portes el proper 11 de setembre. L'aposta passa per incrementar el nombre de paradistes i fer activitats paral·leles els caps de setmana que portin gent i ajudin a dinamitzar el comerç local.

Fonts de l'Associació de Comerciants i Botiguers de cal Rosal han explicat a aquest diari que en els darrers quatre anys «es va deixar decaure el mercat i ara el volem reimpulsar» per superar les 15.000 persones que fonts municipals han estimat que hi van passar durant els tres mesos que el mercat va estar obert en la darrera edició

Aquestes són algunes de les principals conclusions d'una reunió celebrada recentment ebn la qu ehi van participar represnetanst dels comercianst, dels paradistes i del govern d'Olvan. En un comunicat, fonts del consistori olvanès han explicat que «des de l'organització es vol donar un impuls en activitats paral·leles especialment els caps de setmana». Una mesura és que «s'obriran parcel·les per a paradistes que només puguin assistir al mercat al cap de setmana». Igualment es preveu dur a terme diverses activitats de dinamització, així com celebrar la Festa del Bolet durant el cap de setmana del 26 i 27 d'octubre, que encara s'han d'acabar de concretar.

En paral·lel, l'Ajuntament d'Olvan ha obert el termini per a la inscripció de paradistes. La data límit per sol·licitar la participació al mercat del bolet és el 31 d'agost. Totes les persones que estiguin interessades en participar en el Mercat del Bolet es poden posar en contacte a través de l'adreça electrònica olvan@diba.cat el telèfon 93 825 00 13 o bé, directament, presentant-se a l'Ajuntament de dilluns a divendres de 9 a 14 h.



Pendents de la pluja

En la reunió esmentada, paradistes de bolets del mercat van assegurar que encara és d'hora per saber si la temporada de bolets de finals d'estiu i de tardor serà bona. De moment està fent un temps poc propici per els bolets neixin i creixin: no hi ha la humitat necessària als boscos per unes pluges irregulars i fa unes temperatures molt altes que assequen el medi.

Si durant la segona quinzena d'agost les pluges acompanyen «podem veure una temporada similar a la de l'any passat, en la què es van vendre aproximadament uns 15.000 quilos de bolets» al Mercat de Cal Rosal per on van passar unes 15.000 persones durant els tres mesos que va durar el mercat.