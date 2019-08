Mor Ramona Bruch, una coneguda activista social de Berga

Berga ha perdut a Ramona Bruch Iborra de 89 anys d'edat que va ser una històrica militant d'ERC i activista social vinculada a nombroses entitats com el Casal de la Gent Gran o l'Associació Tagast que va presidir, el Consell Consultiu de la Gent Gran del Berguedà, l'Associació d'Exalumnes de la colònia Escolar Permanent del pavelló de Suècia (Les Nenes del Parc) on quan era petita va rebre educació, l'Associació de Veïns dels Quatre Barris i també va ser cofundadora del Grup Horitzó del Berguedà. A més, va ser una de les primeres dones que va saltar de ple el 1944 quan no era habitual que les dones ho fessin. El funeral tindrà lloc divendres dia 16 d'agost a les 12 del migdia a l'església parroquial de Santa Eulàlia de Berga,. La sala de vetlles estarà oberta dijous dia 15 de 10 a 1 i de 4 a 8 de la tarda.

Va néixer a Berga el 3 d'agost del 1930. Als 15 anys va començar a treballar a la colònia tèxtil de Cal Rosal, on va participar en els movimentsobrers i sindicals.Quanva plegarde la fàbrica,fa fundar, juntament amb un grup de persones entre les quals hi havia l'exbibliotecària Leonilda Boixader, l'Aula d'Extensió Universitària per a la Gent Gran, que cada dilluns feia una conferència sobre temesd'interès; va col·laborar amb l'Associació de Veïns dels Quatre Barris de Berga, i va crear, amb la germana Maria Gràcia, el Grup Horitzódel Berguedà,una entitatque té com a objectiu la promoció i la integració laboral de persones en risc o situació d'exclusió social.

En unja entrevista concedida al Berguedà Setmana de Regió7 el 2015, Ramon Bruch explicava que que «Cada dia, unes 600 persones passen pel Casalde Gent Gran ihi fan activitats». El casal, adscrit a la direcciógeneral d'Acció Cívica i Comunitària del departament de Benestar i Família de la Generalitat, és un equipament cívic destinat al col·lectiu de les persones grans que té la finalitat de promoure'n el benestar i la participació en la societat com a membres actius. «En els anys del franquisme,es consideraven els casals un aparcament per a la gent gran. Avui són un lloc on la gent fa coses»,remarcava Bruch.

En aquella entrevista Ramona Bruch, deia que una de les iniciatives més remarcables que es duen a terme cada any és la trobada intergeneracional entre avis i àvies delCasal de Gent Grani els alumnes dels primers cursosd'ESO de l'escola La Salle de Berga, en què, durant un dia,grans i jo oves fan diverses activitats junts, com ara jugar a la botifarra, als escacs i a la consola,i ballar sardanes. «És una activitat molt enriquidora»,destacava Bruch, «ja fa uns anys que la fem i tots en traiemmoltes coses bones, grans i joves».