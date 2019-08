El Govern acaba l'obra del telecadira de Coll de Pal aturada des del 2011

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha enllestit, aquesta setmana, els treballs del telecadira que ha d'unir Coll de Pal amb l'estació de La Molina. És una obra llargament reivindicada per l'Ajuntament de Bagà, que la considera imprescindible per potenciar la seva estació d'esquí. L'alcalde, Joan Oña, ha fet palesa la seva satisfacció. «Tenim moltes ganes que pugui entrar en servei aquest hivern», ja que un cop instal·lades les pilones només faltarà fer la part elèctrica i les proves de càrrega. Les obres van quedar aturades el 2011 perquè aleshores el Govern de la Generalitat no tenia diners per acabar-les. En total, la intervenció estava pressupostada en 2,3 milions d'euros.

Joan Oña ha explicat a Regió7 que aquestes obres suposen «donar un impuls al model de Coll de Pal que defensem: una petita estació de muntanya, d'aprenentatge per a debutants». Les obres han comportat l'obertura d'una rasa que ha xocat amb l'oposició de la plataforma contrària al projecte, Salvem Coll de Pal. El director de La Molina, Xavier Perpinyà, ha explicat que l'actuació era prevista i imprescindible per garantir «la recepció» del telecadira, i a banda assegura que es replantarà la zona. Simultàniament, la plataforma ha denunciat el projecte davant de la Comissió Europea. L'alcalde de Bagà ha detallat que el projecte preveia poder obrir una rasa de 3.500 metres quadrats i finalment només ha estat de 800. I, abans d'obrir-la, es van treure les gleves, que es tornaran a col·locar.

La crisi va obligar aturar les obres del telecadira de Coll de Pal el 2011. La tardor del 2018, FGC va adjudicar la represa dels treballs que havien quedat a mig fer. En concret, es tractava de la instal·lació del telecadira TSF4 de Coll de Pal a l'estació de La Molina. El preu de la licitació va ser d'1.248.850,60 euros.

La plataforma Salvem Coll de Pal denuncia les conseqüències socials i econòmiques del nou accés a La Molina, així com els impactes ambientals associats a la transformació urbanística de l'espai, entre els quals hi ha la construcció d'un nou aparcament per a 174 vehicles. L'alcalde de Bagà, Joan Oña, ha detallat a aquest diari que aquest aparcament «s'ha de fer», tot i que a hores d'ara no hi ha ni un projecte executiu ni calendari, ni se sap «qui el farà».

Per la seva banda, el director de La Molina remarca que són els primers de voler conservar «el verd», i explica que ja tenien la intenció de replantar la zona on s'ha fet la rasa. També recorda que el projecte té una comissió de seguiment mediambiental –integrada per representants dels ajuntaments amb terrenys afectats, l'estació d'esquí, el parc natural del Cadí Moixeró, Diputació de Barcelona i el departament de Territori i Sostenibilitat–, pel que tot està completament «supervisat» per garantir el menor impacte mediambiental.

El director de La Molina, Xavier Perpinyà, destaca que, a diferència, del que diuen els opositors, l'única obra que s'ha fet, el telecadira, no suposarà en cap cas un increment del domini esquiable. La nova instal·lació unirà les pistes de Volta Muntanya Sagrada, Olímpica i Comabella. L'objectiu és que els esquiadors debutants puguin arribar a Coll de Pal, fins ara limitat als experts.



«La rasa no era prevista»

El portaveu de Salvem Coll de Pal, Ferran Canudas, ha assegurat que la rasa realitzada «no era prevista» en aquella zona, raó per la qual han presentat una instància a l'Ajuntament de Bagà demanant explicacions.

No és, però, l'única queixa recent. L'entitat, explica Canudas, també ha denunciat el projecte davant de la Comissió Europea per l'incompliment de dues directives d'Avaluació d'Impacte Ambiental. Al·leguen que s'està actuant a la zona fraccionant els projectes i, per tant, s'estan realitzant estudis d'impactes ambientals individuals i en cap cas considerant el dany global que pot patir la zona.

En paral·lel, fa tres setmanes que van presentar també queixa a la Generalitat perquè quan es va atorgar les obres del telecadira no hi havia cap avaluació de l'impacte ambiental. Malgrat que les accions amb el telecadira «han arribat tard», l'entitat assegura que no tirarà la tovallola, i no descarten mobilitzacions per impedir la resta de projectes previstos a la zona. A banda de l'aparcament, els projectes inicials també preveuen enllestir l'edifici de serveis i la construcció d'una bassa d'aigua destinada al proveïment de la xarxa de canons de neu de les pistes.

Canudas recorda que, malgrat que entre la població hi ha partidaris de potenciar Coll de Pal per la generació de llocs de treball que pugui crear, hi ha una altra part important «que veu que no és el futur, i que s'ha de trobar un altre model de negoci que beneficiï la comarca».