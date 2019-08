La governabilitat del Consell del Berguedà té incògnites per resoldre

ARXIU/D. C. C.

Pep Llamas i Patrocini Canal, el dia de la constitució del nou Consell ARXIU/D. C. C.

La governabilitat del Consell Comarcal del Berguedà està plena d'incògnites. La pregunta del milió és saber què farà i a qui donarà suport Pep Llamas, conseller comarcal que ha demanat tenir un grup comarcal propi i desmarcar-se de l'Associació d'Agrupacions d'Electors del Berguedà a la qual pertanyia per discrepàncies internes tal com va informar aquest diari al seu dia.

En declaracions a Regió7, Pep Llamas ha assegurat que de la mateixa manera que va donar suport a la coalició de govern, està a disposició del president del Consell Comarcal del Berguedà per assumir les responsabilitats que s'escaigui sempre que tingui els coneixements per exercir-les.

Quan el 19 de juliol es va constituir el nou Consell, Josep Lara va ser escollit president gràcies al pacte a tres bandes que li va donar els vots del seu grup de JxCAT i també de Pep Llamas i Patrocini Canal de l'Associació i el del PSC, 10 consellers dels 19 i majoria absoluta. ERC i la CUP amb 9 consellers van quedar a l'oposició. Tanmateix, les discrepàncies al si de l'Associació van fer que Pep Llamas demanés crear el seu propi grup comarcal amb el nom de Bagà Endavant, el mateix que l'agrupació d'electors per la que es va presentar com a alcaldable el 26-M d'enguany. Anteriorment, Pep Llamas havia estat alcaldable el 2015 per CiU.

Pep Llamas ha informat que va fer una consulta als serveis jurídics del Consell per saber si podia formar un grup comarcal propi i n'ha fet la petició «en temps i forma». Quan es faci el ple del cartipàs, hi haurà aquest nou grup al Consell juntament amb els de Junts per Catalunya, ERC, la CUP, l'Associació d'Agrupacions d'Electors del Berguedà i PSC.

En relació amb la crisi interna de l'Associació de la qual formava part Llamas, ha dit que «hi va haver un seguit de problemes que ja explicaré al seu dia».

Pep Llamas ha explicat a Regió7 que va donar suport a Junts per Catalunya «amb el compromís que tirarien endavant el programa que ens van explicar». De manera que mantindrà el compromís que va prendre. «Estic a disposició del president pel que consideri», bo i matisar que ell està especialitzat en medi natural (és agent rural) i coneix el món de les emergències en aquest entorn. «Estic en espera que el president del Consell em convoqui per parlar», ha detallat. Llamas ha assegurat que si va donar el seu suport i el vot al govern que va sortir escollit el 19 de juliol, fruit del pacte esmentat, és per formar-ne part. «No he anat al Consell Comarcal a seure en una cadira i a veure-les venir», ha reblat.

Fins ara, no s'han encetat converses entre el president de l'ens comarcal i Pep Llamas, ni tampoc amb la resta de grups del Consell. El president, Josep Lara, ha indicat a aquest diari que d'ençà de la constitució del nou Consell s'han donat «uns dies» de treva per abordar la governabilitat de l'organisme. En aquestes dates hi ha dirigents que estan de vacances i d'altres que estan enfeinats amb les celebracions de les festes majors dels seus pobles. Lara preveu que les converses es puguin iniciar la penúltima setmana d'agost. Sigui com sigui, el dia 4 de setembre és la data límit per celebrar el ple del cartipàs del Consell, ja que s'ha de fer dins dels primers 30 dies hàbils d'ençà de la constitució de l'ens, que va ser el 19 de juliol. «Ara el que hem de fer és seure a dialogar», ha dit.

De la mateixa manera que no s'han iniciat converses per dibuixar el govern, tampoc s'ha fet la delegació de competències de la presidència als futurs vicepresidents del Consell, ha admès Lara. Amb tot, ha dit que en aquest cas «ho tenim més o menys parlat». No se sap, però, quan es faran els nomenaments.