El desdoblament de la C-16 entre Berga i Bagà segueix el calendari previst, segons el Govern

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha assegurat en una entrevista a l'ACN que el calendari d'obres pel desdoblament de la C-16, entre Berga i Bagà, continua el calendari previst. Actualment s'estan estudiant les al·legacions, "que posen sobre la taula alguns neguits que hem de saber resoldre". Aquest és el quart projecte que es presenta per desdoblar la carretera, i la novetat serà en els trams de tres carrils perquè el carril del mig serà reversible, és a dir, podrà anar en sentit nord o sud en funció del trànsit que hi hagi. Es canviarà amb una màquina que no s'ha vist mai a l'estat espanyol, però que ja s'utilitza als Estats Units. El desdoblament abastarà una longitud de 21 quilòmetres i costarà 178 MEUR, quatre cops menys que desdoblar la carretera sencera.

Tot segueix el calendari previst. Així ho ha assegurat el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, en una entrevista a l'ACN. Per tant, l'objectiu és que les obres es licitin aquest mateix 2019 i comencin el 2020.

El projecte es divideix en dues intervencions: el desdoblament de l'actual carretera entre Berga i Cercs per assolir una calçada amb quatre carrils –dos carrils per sentit, amb una barrera central fixa; i la implantació d'un tercer carril entre Cercs i Bagà, que estarà operatiu en un sentit o un altre mitjançant una barrera mòbil.

Des del territori, la delegada del Govern a la Catalunya Central, Alba Camps, ha celebrat que la Generalitat s'hagi fixat en aquest tram de la C-16 "com a prioritat", i defensa que el desdoblament de la via "és necessari" per garantir la seva seguretat, "ja que té molts encreuaments perillosos".

"El tema de la C-55 no està tancat"

Segons la delegada al Govern a la Catalunya Central, el desdoblament de la C-55 "no és un tema tancat", malgrat que des de l'executiu s'hagi reconegut que no disposen dels diners per a executar-lo. "Ara no és possible però això no vol dit que s'hagi tancat el tema perquè no hi ha un acord al territori", ha assegurat. No obstant això, la delegada ha remarcat que la prioritat segueix sent que la C-16 absorbeixi una part important dels vehicles que utilitzen la C-55, un repte que a hores d'ara encara no s'ha assolit.

Ara, amb la imminent supressió dels descomptes a l'autopista de Manresa a Terrassa, Camps ha insistit en la necessitat d'una "bona campanya informativa" sobre els mecanismes dinàmics que permeten estalviar al ciutadà. Malgrat que reconeix que "és difícil" canviar els hàbits, la delegada territorial té intenció de fer "un seguiment" del seu ús.

ERTMS a l'R4

El conseller ha celebrat que, finalment, el Govern hagi aprovat la instal·lació del sistema de seguretat ERTMS a les línies R4 i R2 de Rodalies. Es tracta d'un sistema que havia estat exigit pel sindicat de maquinistes com a condició per torbar a reprendre la circulació de l'R4 després del darrer sinistre a Castellgalí, on va perdre la vida la maquinista pel xoc de dos trens.

"No hi ha risc zero, però és evident que com més intervinguda, com més elements de seguretat sobre vies, catenàries i estacions, doncs millor servei i, d'altra banda, més segur", ha dit.

També la delegada a la Catalunya Central s'ha mostrat satisfeta, malgrat que ha qualificat de "vergonyós" que "hi hagi persones que perdin la vida perquè sigui així".

Calvet ha recordat que el sistema ERTMS estava previst que s'instal·lés en una primera tongada en el pla de Rodalies, aprovat el 2010. Segons ha explicat, el projecte tenia una inversió de 4.000 MEUR i, en canvi, d'aquesta quantitat, només se n'ha invertit un 14%.