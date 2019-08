Veïns del barri vell de Berga protesten per l'acumulació de brossa al carrer

«El barri vell ja està cansat de tanta brutícia», aquest era el missatge que es podia llegir diumenge a la tarda en una bossa d'escombraries a la cantonada del carrer Sant Francesc amb el de Ciutat de Berga, al centre del nucli. Un grup de veïns del barri vell van portar a terme una protesta simbòlica per denunciar l'acumulació de bosses i deixalles al carrer des de l'inici de l'aplicació del sistema de recollida porta a porta. Tot i que la majoria de berguedans s'han adaptat al nou servei, hi ha persones incíviques que no compleixen amb el mètode de recollida i abandonen les deixalles al carrer.

Diumenge, coincidint amb una sessió de cinema infantil al Teatre Patronat, situat al carrer Sant Francesc, un grup de veïns va organitzar una recollida simbòlica de deixalles i va aplegar en una bossa escombraries escampades per terra amb el següent escrit: «Escombraries recollides per veïns de Berga al carrer Sant Francesc (avui hi ha cine i no volem que la quitxalla vegi tanta porqueria)». Tal com va explicar aquest diari, els veïns demanen mesures per posar fi a aquesta situació.