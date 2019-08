Els veïns recuperen el Crist robat de la capella de la Pietat de Berga

El Crist de la capella de la Pietat de Berga torna a estar al seu lloc. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Berga han retornat, aquest matí de dimecres, la talla robada als veïns del barri, després que dissabte passat tres dels joves que van extreure-la del temple es presentessin a la comissaria de Vilafranca del Penedès. Un agent dels Mossos i un de la Policia Local han fet entrega del Crist i del ciri -que havien estat robats el passat 24 de juny- al responsable del manteniment de la capella, Àngel Manubens.

En declaracions als mitjans, el sergent Xavier Armengol, cap de la unitat d'investigació dels Mossos d'Esquadra de Berga, ha explicat que la talla s'ha recuperat "en perfectes condicions". Un fet que ha destacat, tenint en compte que el Crist té un "elevat valor econòmic, patrimonial i sentimental". Després de l'entrega del Crist als responsables de la capella, ha tornat a quedar instal·lat al seu espai habitual.

Més seguretat

Els veïns del barri de la Pietat s'han mostrat satisfets d'haver recuperat la imatge religiosa. "Ja la donàvem per perduda", assegurava el president de l'Associació de Veïns de la Pietat, Aureli Rodríguez. Per la seva banda, Àngel Manubens, ha avançat que estudiaran un nou sistema per garantir que el Crist no pugui ser extret amb tanta facilitat. "Hem de mirar com podem fer que costi més de treure" per evitar nous robatoris com el d'aquest estiu.

En aquest sentit, però, els cossos policials han valorat positivament l'existència d'una càmera de videovigilància dins de la capella -que van instal·lar els veïns la passada tardor després de detectar-hi algunes bretolades i accions incíviques. El sergent també ha agraït molt la col·laboració ciutadana un cop es van difondre les imatges per les xarxes i els mitjans de comunicació. "Ens ha estat de gran ajuda tota la informació rebuda"; ha assegurat.

Peça de valor

Els experts en imatgeria apunten que el valor de l'objecte robat, que data de mitjan segle XIX, aproximadament del 1840, pot ser del voltant dels 4.000 euros, ja que es tracta d'un tipus de peces buscades pels col·leccionistes. A més, té un valor sentimental incalculable per a bona part del veïnat. «Més enllà del valor material, és important el valor simbòlic per als veïns, ja que és la seva propietat, encara que molta gent acostumi a pensar que és de l'Església», tal i com va explicar a aquest diari Roger Cortina, responsable de cuidar elements patrimonials de la ciutat. Recordava que actualment és fàcil vendre aquestes peces, ja que en els antiquaris rarament en demana la procedència, perquè és un mercat molt ampli, però el problema no és només aquest. «Tothom té estima per les coses del seu entorn, darrere d'aquestes peces hi ha afecte i un aspecte identitari. La gent d'aquí ho conserva i ho cuida, i sense tenir gaires ajudes, per això sap greu, ja que hi ha uns sacrificis a darrere».

De totes maneres, el sergent Xavier Armengol ha apuntat que a priori, tot i que la investigació encara no està tancada, els joves que van robar la imatge "no són experts" en aquest tipus d'accions. Els tres joves que es van personar a les dependències policials de Vilafranca del Penedès passaran a disposició judicial properament i en el moment de fer l'entrega de la imatge, van acollir-se al dret de no declarar. El quart implicat encara està pendent de localitzar-se, i tampoc s'ha descartat que hi hagi més persones implicades.