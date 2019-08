Els veïns de la Pietat fixaran el Crist per evitar un nou robatori de la talla

El Crist de la capella de la Pietat de Berga, ocupa, des d'ahir al matí, el seu lloc habitual. Els Mossos d'Esquadra van retornar als veïns del barri de la capital berguedana la talla robada el 24 de juny passat «en perfecte estat». Els responsables de l'Associació de Veïns de la Pietat estudiaran, a partir d'ara, com fixar la imatge religiosa a l'espai que ocupa perquè sigui més difícil extreure-la i evitar, així, un nou furt com el d'aquest estiu.

D'aquesta manera ho va explicar ahir l'encarregat del manteniment de la capella de la Pietat, Àngel Manubens, després de recuperar la imatge del Crist i col·locar-la al conjunt escultòric de l'altar, que havia quedat orfe des del dia de Sant Joan. «Els veïns hem plantejat posar-hi més seguretat i que la peça quedi més fixada perquè, en el cas que algú ho intenti, costi molt més d'emportar-se-la». De tota manera, ahir encara no tenien més detalls de quin sistema s'utilitzarà per poder protegir més la imatge.

En declaracions als mitjans de comunicació, el sergent Xavier Armengol, cap de la unitat d'investigació dels Mossos d'Esquadra de Berga, va explicar que la talla s'ha recuperat «sense cap desperfecte», un fet que va destacar positivament, tenint en compte que el Crist té un «elevat valor econòmic, religiós, patrimonial i sentimental», sobretot pels veïns del barri de la Pietat. El sergent va assegurar que una de les claus per avançar en la investigació han estat les imatges que van quedar enregistrades a la càmera de videovigilància instal·lada a l'interior de la capella des de fa una mica més de mig any, així com també les informacions aportades per la ciutadania.

Finalment, però, van ser els mateixos joves que van entregar-se. Sis dies després de fer la difusió a través de les xarxes i dels mitjans de comunicació, tres dels autors del robatori van personar-se a les dependències dels Mossos d'Esquadra de Vilafranca del Penedès per lliurar el Crist i el ciri que havien sostret de la capella de Berga i van ser identificats i detinguts per furt amb l'agreujant de valor històric. Armengol va explicar ahir que els joves, de la província de Tarragona i que el dia 24 de juny eren a Berga després d'haver participat a les festes de la Patum, van acollir-se al seu dret a no declarar en el moment de ser identificats i van quedar en llibertat en espera de passar a disposició judicial quan se'ls requereixi. Paral·lelament, la investigació continua oberta per identificar la quarta persona que apareix a les imatges de la gravació del robatori i per determinar si més persones van participar en l'acció.



Valor econòmic i sentimental

Els experts en imatgeria apunten que el valor de l'objecte robat, que data de mitjan segle XIX, aproximadament del 1840, pot ser del voltant de 4.000 euros, ja que es tracta d'un tipus de peces buscades pels col·leccionistes. A més, té un valor sentimental incalculable per a bona part del veïnat. «Més enllà del valor material, és important el valor simbòlic per als veïns, ja que és la seva propietat, encara que molta gent acostumi a pensar que és de l'Església», tal com va explicar a aquest diari Roger Cortina, responsable de cuidar elements patrimonials de la ciutat. Recordava que actualment és fàcil vendre aquestes peces, ja que en els antiquaris rarament en demanen la procedència, perquè és un mercat molt ampli, però el problema no és només aquest. «Tothom té estima per les coses del seu entorn, darrere d'aquestes peces hi ha afecte i un aspecte identitari. La gent d'aquí ho conserva i ho cuida, i sense tenir gaires ajudes, per això sap greu, ja que hi ha uns sacrificis a darrere».

De tota manera, el sergent Xavier Armengol va apuntar ahir que, a priori, tot i que la investigació encara no està tancada, els joves que van robar la imatge «no es dediquen habitualment a dur a terme aquests fets delictius, pensem que no va ser una acció premeditada», tenint en compte que va ocórrer justament l'endemà de les festes del Corpus a la capital berguedana. Tot i així, es va alertar la Unitat central de Patrimoni Històric dels Mossos d'Esquadra per si els lladres decidien posar la imatge religiosa en circulació al mercat. «Estàvem a punt per poder-la localitzar», va dir Armengol.

El robatori del Crist ha generat molta expectació mediàtica durant els darrers dies. Ahir tampoc va ser una excepció, i, a banda dels mitjans locals, veïns i televisions d'àmbit nacional van assistir a l'acte de lliurament de la imatge.