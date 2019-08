La plantació municipal de vidalba no dona els fruits esperats en quatre anys

La vidalba no ha crescut a l'espai on es preveia cultivar la planta, a tocar de la zona esportiva de Berga

Se'n desconeixen els motius, però la plantació municipal de vidalba que l'Ajuntament de Berga va posar en marxa el 2015 no ha donat, encara, els fruits esperats. Després de més de quatre anys, encara no s'ha aconseguit obtenir d'aquests terrenys -situats entre la zona esportiva i el carrer Gósol- la planta que s'utilitza per vestir les carotes dels plens de la Patum.

La regidora de Patum, Roser Valverde, ha explicat a Regió7 que tot i que els responsables dels serveis tècnics i de la brigada municipal de jardineria asseguren que l'espai escollit és «l'idoni» perquè aquesta planta creixi, «tal com floreixen d'altres tipus d'espècies» la vidalba es resisteix. Com ja va explicar aquest diari, el primer intent de plantar-hi aquesta espècie vegetal, el març del 2015, no va reeixir. Els exemplars van assecar-se i la brigada de jardineria del consistori van replantar-les el març del 2016, amb la intenció de poder-ne collir per utilitzar-la per la Patum de l'any passat o la d'aquest 2019, en un termini de dos o tres anys, però no ha estat així.

L'objectiu d'aquesta plantació era garantir-ne el subministrament en cas que les condicions climàtiques facin escassejar la collita de la silvestre, que és la que s'usa habitualment. La vidalba, que es fa servir per a la Patum, la cullen els membres de la brigada de jardineria pels entorns de Berga. Es tracta d'una planta que creix de forma silvestre, normalment en margeres. En èpoques que ha plogut i ha fet bon temps no hi ha problemes per collir-ne, però si no és així, pot escassejar. De moment, no n'ha faltat. Habitualment, per cada Patum es cullen una vintena de camions dels de la brigada plens de vidalba: el dimecres per vestir les carotes dels plens que salten el dijous i per a la Patum infantil del divendres, i el dissabte, per als salts de diumenge.

Quan falten 15 dies per a l'inici de la festa, els operaris municipals són els encarregats de localitzar marges amb vidalba a Berga i entorns per saber on han d'anar-ne a collir quan sigui l'hora. De fet, la proposta d'impulsar el cultiu de la celatis vitalba, nom científic de la planta, va ser de la mateixa brigada municipal de jardineria.

Tot i que encara no han pres cap decisió al respecte, la regidora Roser Valverde ha avançat a aquest diari que resta pendent una conversa amb els responsables dels serveis tècnics i de la brigada municipal de jardineria per decidir si continuen amb el projecte de cultivar aquesta planta, o bé el descarten o el reformulen, tenint en compte que de moment, després de gairebé cinc anys, no han obtingut la resposta esperada. «L'objectiu era clar, poder garantir l'aprovisionament de la vidalba, perquè no en falti si les condicions meteorològiques no són les millors, però, de moment no hem tingut sort», ha conclòs la regidora.