Casserres atrau prop de 400 'salvatges' en l'activitat estrella de la festa major

Eriçons de mar, hereus i pubilles, marietes, ballarines, la Mare de Déu de Montserrat i cuiners de sushi van deixar-se la pell ahir a Casserres. No era cap rua de Carnestoltes. Era la vuitena edició de la Casserres Salvatge, una de les activitats estrella de la festa major del nucli del baix Berguedà, que ahir va tornar a atraure centenars de persones a participar-hi i també a gaudir de l'espectacle.

Prop de 300 participants a la prova d'adults i 73 a la infantil van ser els atrevits de fer el recorregut de 1.500 metres, plens d'obstacles, que ahir van tornar a ser els protagonistes al camp de la Llangotera de la vila. L'espai ja s'ha convertit en l'escenari d'aquesta prova esperada, que enguany ha tingut relleu en l'equip d'organització. Un nou grup de persones s'ha posat al capdavant de l'activitat per donar-hi continuïtat, tenint en compte la bona acollida que té entre casserrencs, berguedans i gent d'arreu del territori que s'atreveix a participar-hi.

Després de la prova infantil, un coet va donar el tret d'inici a la cursa d'adults. Una riuada de persones, disfressades per a l'ocasió, en grups d'amics, colles de generacions, famílies o alguns en solitari, van intentar superar el primer dels obstacles: una piscina de fang seguida d'una muntanya lliscant. Després, una quarantena de proves més van ser l'entreteniment i el maldecap de tots els cor-redors. Rialles, crits i també algun renec sortien de les boques d'aquests valents que tenien un objectiu clar: passar-s'ho bé i intentar arribar al final de la millor manera possible. Perquè, a la Casserres Salvatge, el que compta és participar i aconseguir arribar a la meta sense haver perdut la disfressa, ni la dignitat.

Una de les imatges habituals també en aquesta prova és la de solidaritat entre els corredors a l'hora de superar els reptes: muntanyes de fang, passos de rastreig, tobogans improvisats, túnels, rampes lliscants, torres de bales de palla, tirolines, i fins a una quarantena d'obstacles són els que l'organització havia preparat en l'edició d'enguany. Ahir, un bon grapat de voluntaris s'encarregaven de vetllar pel bon funcionament de la cursa, mentre que la música i els comentaris del grup d'animació amenitzaven la tarda. Com és habitual, desenes de persones no es van voler perdre, des de la barrera, com els participants feien el recorregut. Alguns, però, van acabar també enfangats o molls, i és que a la Casserres Salvatge tot s'hi val.