Juli Bayot i el seu gos Gandalf vencen al concurs de gossos d'atura de Castellar de n'Hug

Juli Bayot, d'Ares del Maestrat i el seu gos Gandalf s'han proclamat guanyadors del 57è concurs de gossos d'atura de Castellar de n'Hug. Quinze pastors, tres més que la darrera edició, han participat al consolidat certamen que ha tingut lloc aquest matí de diumenge, el darrer d'agost com és tradicional. Centenars de persones han omplert el prat del Castell per seguir de prop el desenvolupament de les proves, que s'han allargat tres hores. La cita ha comptat, enguany, amb la presència del president de la Generalitat Quim Torra, que assistia per primera vegada al concurs.

Després d'una primera ronda, on els pastors concursants han hagut de demostrar com d'ensinistrat tenen els seus gossos, únicament tres dels quinze participants han passat a la segona i darrera ronda: Juli Bayot, amb el Gandalf; Moisès Tarrés, amb el Mag; i Fidel Alonso, amb el Bat. Tot i que els dos darrers han intentat que donar les millors ordres als gossos per fer entrar les ovelles al tancat, el millor, ha estat, sens dubte Juli Bayot, que s'ha proclamat vencedor. Bayot ja havia estat guanyador del concurs en l'edició del 2014.

El president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha compromès a continuar donant suport al certamen perquè "es pugui arribar a les 100 edicions", després que l'alcalde de Castellar de n'Hug, Salvador Juncà, li hagi demanat més col·laboració per a tirar endavant el concurs. Torra, que ha signat al llibre d'honor de l'Ajuntament acompanyat del batlle, els regidors, la delegada del Govern Alba Camps i el president del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara, també s'ha compromès a treballar des de la Generalitat conjuntament amb les associacions i organitzadors dels concursos d'arreu de Catalunya per promocionar la raça del gos d'atura, que paradoxalment, no té presència als concursos perquè els pastors treballen amb d'altres races. Per exemple, aquest matí, a Castellar de n'Hug, no hi ha participat cap gos d'atura, sinó altres races, entre les quals en destaca el border collie.