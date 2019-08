Gironella dona 79 ajudes per la compra de material escolar

L'Ajuntament de Gironella donarà 79 ajudes per a l'adquisició de material escolar i llibres pel proper curs valorades en més de 7.000 euros en total. Tal i com han explicat fonts del consistori, la línia de subvencions pretén donar suport a les famílies gironellenques per fer front a l'inici del proper curs escolar. En total, a la convocatòria s'han rebut 98 sol·licituds i se n'han concedit 78.

De totes les sol·licituds presentades, 19 no complien amb els requisits, ja que els ingressos de les famílies eren superiors a l'indicador de renda de suficiència, els alumnes són beneficiaris de la beca d'Ensenyament, o cursaran Batxillerat. Lurdes Roset, regidora d'Educació, ha explicat que el nombre d'ajuts concedits segueix la tèndència d'anys anteriors i destaca que no s'ha esgotat el pressupost destinat a la convocatòria, dels 7.500 euros disponibles se'n destinaran 7.076,30.

La convocatòria d'ajuts va destinada a tots els alumnes empadronats a Gironella, matriculats en centres públics o concertats d'educació infantil, primària, i secundària obligatòria, de famílies en situacions de necessitats socials o econòmiques. Els ajuts es coordinen conjuntament amb l'educadora social i les direccions del centres educatius, i es basen en barems diferents als dels protocols d'ajudes de caràcter social, ampliant així el nombre de famílies que hi tenen accés.