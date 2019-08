Juli Bayot guanya el concurs de gossos d'atura de Castellar de n'Hug

Juli Bayot, d'Ares del Maestrat, i el seu gos Gandalf van proclamar-se guanyadors del 57è concurs de gossos d'atura de Castellar de n'Hug. Quinze pastors, tres més que en la darrera edició, van participar ahir al consolidat certamen, que ha aconseguit posar al mapa el petit municipi de l'alt Berguedà i omplir-lo de visitants el darrer diumenge d'agost. Centenars de persones van ser al prat del Castell per seguir de prop el desenvolupament de les proves, que van allargar-se tres hores per l'elevada participació. La cita va tenir enguany la presència del president de la Generalitat, Quim Torra, que assistia per primera vegada al concurs.

Després d'una primera ronda, on els pastors van haver de demostrar com d'ensinistrats tenien els seus gossos, únicament tres dels quinze participants van passar a la segona i darrera ronda: Juli Bayot, amb el Gandalf; Moisès Tarrés, amb el Mag; i Fidel Alonso, amb el Bat. Tot i que els dos dar-rers van intentar donar les millors ordres als gossos per fer entrar les ovelles al tancat, el millor, va ser, sens dubte, Juli Bayot, que es va convertir en guanyador després de passar la prova amb un temps de rècord i gairebé sense donar treva als seus rivals de podi, que van completar la classificació.

El president de la Generalitat, Quim Torra, que va assegurar haver quedat «captivat» en veure en directe l'art dels pastors a l'hora de donar indicacions als gossos, es va comprometre a continuar donant suport al certamen perquè «es pugui arribar a les 100 edicions», després que l'alcalde de Castellar de n'Hug, Salvador Juncà, aprofités la seva presència per demanar-li més col·laboració institucional per tirar-lo endavant.

Torra, que va signar al llibre d'honor de l'Ajuntament acompanyat de l'alcalde, els regidors, la delegada del Govern a la Catalu-nya Central, Alba Camps, i el president del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara, també també es va comprometre a treballar des de la Generalitat i conjuntament amb les associacions i organitzadors dels concursos d'arreu de Catalunya per promocionar la raça del gos d'atura català i evitar que desaparegui.

Com va recordar ahir Juncà, el gos d'atura no té presència als concursos perquè els pastors opten per altres races, entre les quals cal destacar el border collie. Per exemple, ahir a Castellar de n'Hug, no hi va participar cap gos d'atura, una situació que també es viu a la resta de certàmens del país «i això hem d'aconseguir revertir-ho. No que tots ho siguin, però que cada cop n'hi hagi més», va dir l'alcalde.