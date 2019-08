150 persones caminen per la lluita contra el càncer a Sant Jordi de Cercs

150 persones van participar, diumenge, a l'edició d'enguany de la caminada de Sant Jordi de Cercs, organitzada per l'ajuntament i l'Associació Correcamins i amb la implicació de Ginkgo, a la que enguany es destinaven els beneficis de l'activitat.

La caminada va superar la xifra de participants de l'any passat, i els assistents van poder descobrir durant més de 15 quilòmetres alguns dels paratges de l'entorn del nucli de Sant Jordi.

Per tercer any consecutiu la caminada tenia un rerefons solidari, en aquesta vint-i-novena edició en col·laboració amb amb Ginkgo que està formada per pacients oncològics, familiars i voluntaris que busquen donar el màxim de visibilitat a la malaltia perquè deixi de ser un tabú, i a la vegada donar suport als afectats per la malaltia i als familiars. Les membres de Ginkgo van ser les encarregades de confeccionar l'obsequi pels participants de la caminada: una reproducció en miniatura del seu coixí del cor, que regalen a les pacients de càncer de pit i que s'ha convertit en el seu talismà.