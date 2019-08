Sant Julià no estrena la depuradora perquè no té connexió a l'electricitat

Les obres de construcció de l'estació depuradora d'aigües residuals (EDAR) de Sant Julià de Cerdanyola fa més de mig any que van finalitzar-se, però encara no se n'ha pogut fer ús perquè la infraestructura no està connectada a la xarxa elèctrica i no pot funcionar. L'alcalde de Sant Julià de Cerdanyola, Agustí Elias, demana celeritat a l'hora de desencallar la portada del subministrament elèctric a la nova infraestructura perquè pugui entrar en funcionament per tractar les aigües residuals del municipi que s'aboquen directament i sense cap mena de tractament al torrent de la font del Castell.

El primer projecte executiu de construcció de la depuradora de Sant Julià de Cerdanyola data de l'any 2004. Al seu dia, l'obra va arribar a estar adjudicada, però la Unió Temporal d'Empreses a la qual es va atorgar no va tenir capacitat econòmica per afrontar els treballs, tal com va passar en altres municipis d'arreu del territori. L'actuació va haver de superar diverses problemàtiques posteriors, com el mal moment econòmic de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) o el debat dels responsables tècnics de si era necessari o no refer el projecte per actualitzar-lo després d'uns anys al calaix. Finalment, les obres van iniciar-se el setembre del 2017 amb una previsió d'actuació de deu mesos i amb una inversió de 909.000 euros finançats per l'ACA.



Més de mig any de retard

Tal com ha explicat l'alcalde a Regió7, la previsió era que la depuradora pogués entrar en funcionament a final del 2018 o «com a màxim a principi d'enguany», però l'endarreriment en la connexió de la infraestructura a la xarxa d'electricitat –responsabilitat de la companyia Endesa– ha fet que encara no es pugui fer servir. Elias admet que hi ha hagut diversos entrebancs administratius que han dificultat aquesta connexió, però demana «més celeritat» als responsables perquè «no pot ser que estiguem esperant tant temps per connectar la depuradora, quan fa tant que estem esperant per tenir-la» i quan, segons el batlle, «l'empresa concessionària per explotar la depuradora va fer la petició d'electricitat a Endesa fa dos anys i va pagar en el mateix moment els prop de 20.000 euros que costava la portada d'electricitat».

L'Agència Catalana de l'Aigua ha admès a aquest diari que la problemàtica que impedeix la posada en servei de l'EDAR de Sant Julià de Cerdanyola és la manca de connexió elèctrica de la infraestructura amb la xarxa de subministrament d'Endesa. «La realització de l'obra d'arribada de la connexió elèctrica ha tingut diferents entrebancs», han explicat a Regió7. L'ACA i l'enginyeria d'Endesa, responsable de la connexió de servei, «han estat treballant en les possibles solucions i a hores d'ara», segons la companyia, estan a «l'espera que la Diputació de Barcelona autoritzi la col·locació d'un element de la connexió elèctrica en un punt que afecta una carretera de la qual és titular la Diputació».

L'ACA no ha pogut donar cap data concreta per a la posada en marxa de la infraestructura, en espera que es desencalli aquesta problemàtica i la llum arribi a la depuradora per poder-la posar en marxa. Agustí Elias ha recordat que aquesta resposta ja la hi van donar a començament d'estiu, quan va posar-s'hi en contacte per saber quin era l'estat de la qüestió.

La nova depuradora ha de posar fi al problema dels abocaments d'aigües sense sanejar al torrent de la font del Castell. Té capacitat per tractar aigües residuals de 841 habitants. Sant Julià de Cerdanyola té un cens de prop de 250 veïns, tot i que en determinades setmanes de l'estiu o en èpoques com Setmana Santa duplica o triplica la seva població per la presència de persones que hi tenen la segona residència.