Vallcebre busca joves emprenedors, amb fills, que s'instal·lin al municipi, per desenvolupar-hi una línia de negoci. L'Ajuntament ofereix les «màximes facilitats» per atraure persones a empadronar-se al municipi i engegar-hi una proposta empresarial. Aquesta és la crida que fa el consistori de l'alt Berguedà amb l'objectiu de lluitar contra l'envelliment de la població i de dinamitzar econòmicament el municipi. Com? Amb un concurs públic per llogar la masia municipal de Castellnou.

L'oferta es va llancar per primer cop el 2015, va rebre 7 propostes de 8 famílies però no va fructificar perquè l'edifici no estava en l'estat adequat. La casa, de titularitat municipal, ha estat rehabilitada en els darrers anys –amb una inversió del voltant dels 150.000 euros gràcies a una subvenció de la Diputació de Barcelona i de recursos propis del consistori– perquè s'hi pugui entrar a viure sense haver-hi de fer cap inversió. Per contra, sí que cal destinar diners en la posada en marxa del negoci amb l'adequació de la planta baixa, i en cas que sigui necessari, del soter-rani de la casa. Tal com explicava ahir el regidor de Vallcebre Jordi Lapuente en una visita de Regió7 a les instal·lacions, les bases del concurs són «clares» i es demana als interessats amb ganes de canviar de vida que s'hi presentin la redacció d'un projecte de negoci que sigui viable «madur i amb garanties de desenvolupar-lo».

Segons Lapuente, els emprenedors que vulguin concursar han de tenir capacitat econòmica per afrontar les inversions inicials necessàries, que són del voltant dels 18.000 euros. Amb tot, el regidor ha recordat que s'utilitzarà «el sistema de masoveria urbana». És a dir, tot i que el lloguer de la masia –de 7 anys i prorrogable a 14– té un cost de 560 euros mensuals, s'amortitzarà amb les inversions fetes a l'immoble. «Per exemple, si els nous llogaters inverteixen 20.000 euros per posar en marxa el negoci, no hauran de pagar lloguer durant els tres primers anys», ha dit. A més a més, ha avançat que també tindran altres avantatges, com l'estalvi d'alguns impostos municipals, a banda de l'assessorament tècnic per impulsar el negoci i la recerca de subvencions des de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà.



Fer créixer l'escola

Per al regidor, més enllà de la dinamització econòmica del municipi, amb la creació d'una nova activitat empresarial i la possibilitat d'oferir llocs de treball a terceres persones –això sí, en sectors que no siguin el de l'hostaleria ni la restauració, que ja tenen presència al municipi– el projecte també busca tenir impacte social a Vallcebre.

Segons les bases del concurs, els interessats tindran més puntuació en el cas que tinguin fills. L'objectiu, a banda d'atraure famílies joves que s'empadronin al poble, és que els seus fills també s'hi escolaritzin. «Per a nosaltres l'escola és un dels puntals de Vallcebre i l'estem potenciant molt, l'hem convertit en un referent en l'àmbit de les escoles rurals de Catalunya integrada dins de la xarxa Escola Nova 21 o amb l'aposta per un servei de menjador escolar de proximitat», destaca Jordi Lapuente.

Castellnou és una antiga masia de propietat municipal situada al nucli urbà del poble, que ha estat completament rehabilitada els darrers anys i disposa de tots els serveis bàsics. Ocupa un solar de 750 metres quadrats, i té 330 mestres quadrats construïts dividits en una primera planta destinada a l'habitatge totalment renovada i a punt per entrar-hi a viure amb tres habitacions dobles, cuina equipada i 95 metres útils, la planta baixa amb 92 metres útils i un soterrani amb 36. També disposa d'un antiga pallissa annexa que es podria rehabilitar.

A més a més, és previst que l'any vinent Castellnou es connecti a la nova xarxa municipal d'escalfor, que escalfarà l'immoble amb una caldera de biomassa, «amb el consegüent estalvi econòmic i perseguint una aposta d'energia neta al municipi», explica Lapuente.