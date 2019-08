Berga obre el concurs per recuperar la Torre de la Petita

La recuperació de la Torre de la Petita és cada vegada més a prop. L'Ajuntament de Berga ha obert el concurs per adjudicar el contracte d'obres per a la recuperació del fortí de la serra de la Petita i l'adequació del camí d'accés. L'actuació ha de servir per aturar-ne la degradació i, a la vegada, potenciar-ne el valor patrimonial. La setmana passada es va publicar l'anunci de licitació al perfil del contractant i es va obrir el període perquè els interessats puguin presentar les seves ofertes.

Tal com ja va explicar aquest diari, el projecte de recuperació del fortí de la serra Petita i d'adequació del camí d'accés preveu la rehabilitació de la Torre de la Petita, adequant el fossat i consolidant els murs del fossat que requereixin una actuació. Amb les obres també s'aturarà la degradació i l'ensorrament del cos de guàrdia i el polvorí del baluard i es consolidaran puntualment els murs que el delimiten en els punts on sigui necessari.

El projecte està dividit en dos lots, la primera actuació ha de servir per aturar els esfondraments del mur exterior de la torre i l'entrada d'aigua per la terrassa. Així doncs, segons el projecte, es preveu sanejar i reparar els murs exteriors de la torre així com les seves obertures. També es preveu la reconstrucció de la terrassa incorporant diverses capes impermeabilitzants per realitzar la recollida d'aigües a través de buneres connectades a les gàrgoles. A més a més es reconstruirà l'accés a la ter-rassa, actualment ensorrat. La segona actuació comprèn els treballs que permetran a veïns i visitants arribar i accedir còmodament a l'interior de la torre i al recinte del baluard, ara no accessible. Aquesta actuació permetrà també acabar les tasques d'excavació i recerca arqueològica.

L'import estimat del contracte és de 217.892,83 euros, amb l'IVA inclòs, i el termini d'execució de les obres estimat serà de 4 mesos per al primer lot, i de 3 mesos per al segon lot.

Les ofertes per participar al concurs de licitació es podran presentar fins a la mitjanit del dijous 12 de setembre mitjançant l'ús del sobre digital. Les empreses licitadores hauran d'acreditar la seva solvència econòmica, tècnica i professional per optar a la contractació del projecte.

La recuperació de la Torre de la Petita és un projecte històric i que ja tenia entre mans el darrer equip de govern de CiU, amb Juli Gendrau al capdavant, però no ha estat fins al darrer tram de l'anterior mandat de la CUP que s'ha tirat endavant. L'espai patrimonial és Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) i destaca el seu valor històric per la singularitat de ser l'única construcció cent per cent carlina que queda dempeus al ter-ritori.