Berga treu a concurs la primera actuació per renovar el polígon de la Valldan

L'Ajuntament de Berga ha iniciat el procediment per adjudicar el contracte d'obres per la millora d'un tram del camí de Can Ballús al polígon industrial de la Valldan de Berga valorades en 238.098,21 euros. Tal i com ja va explicar aquest diari, l'Ajuntament de Berga invertirà 1 milió d'euros fins al 2020 per fer obres d'adequació i modernització del polígon de la Valldan gràcies a una subvenció de la Diputació de Barcelona.

Aquesta actuació pretén millorar l'accessibilitat interna del polígon amb la reordenació del l'encreuament entre els carrers camí de Garreta i camí de Can Ballús, de tal manera que en permeti la comunicació en dos sentits de circulació. Aquests canvis permetran als conductors una disminució dels itineraris de circulació. També es preveu la pavimentació del carrer del camí de Can Ballús i la pavimentació i adequació de les dues àrees d'aparcament existents que no estan urbanitzades. Les obres també ajudaran a la millora funcional i ambiental del polígon. Finalment es preveu dedicar-hi una part a jardins i s'hi plantaran arbres.



Les ofertes per concórrer al concurs de licitació es podran presentar fins a les 23:59h del dijous, 12 de setembre, mitjançant l'ús del Sobre Digital. El Sobre Digital és un sistema de licitació electrònica ensobrada que permet la presentació i l'obertura d'ofertes de manera electrònica garantint la confidencialitat del seu contingut fins al moment de l'obertura. Les empreses licitadores hauran d'acreditar la seva solvència econòmica, tècnica i professional per optar a la contractació del projecte.