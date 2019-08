Consell, ajuntament i veïns de Berga buscaran com combatre l'incivisme del porta a porta

Representants del govern del Consell Comarcal del Berguedà i del govern de la CUP de l'Ajuntament de Berga es reuniran, la setmana vinent, amb els responsables de les associacions de veïns de la capital berguedana per parlar sobre les problemàtiques que el sistema de recollida de residus porta a porta està generant en alguns punts de la ciutat, i que especialment, ha anat en augment durant l'estiu d'estiu, tal i com van denunciar públicament els veïns.

Els representants de les entitats veïnals -principalment del barri vell però també d'altres zones de la ciutat, com és el cas del Tossalet de les Forques- asseguren estar «farts» de l'incivisme d'alguns ciutadans que llancen bosses al carrer sense separar les fraccions, provocant una imatge de deixadesa i també pudors i d'altres molèsties als ciutadans. Les associacions de veïns van sol·licitar a mitjan d'agost una trobada urgent amb els responsables municipals i comarcals per reclamar solucions a problemàtiques relacionades amb aquest sistema de recollida i l'incivisme d'una petita part de la població. Finalment, la reunió arribarà el proper dijous amb la presència de tots els agents implicats.

Tal i com ha explicat a Regió7 el president del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara, en les darreres setmanes «s'han registrat episodis concrets» que els veïns han posat de manifest i d'altres que «es porten repetint pràcticament des de l'inici del nou sistema de recollida», com l'abandonament de bosses a la via pública. Tot i que Lara ha destacat que s'han fet recollides extraordinàries per deixar nets els carrers i els espais que s'han convertit en abocors incontrolats -justament a principis d'aquesta setman aes va realitzar una neteja especial al Menfis i a Pedret- creu que cal trobar solucions per acabar amb aquestes actituds incíviques «d'una part molt petita de la població però que és cert que existeix». És per això, diu, que «cal anar tots a la una» i fer-hi front «a partir de campanyes d'informació i amb pedagogia». Tot i que la implementació del porta a porta va a anar acompanyada també de campanyes informatives, Lara creu que «potser cal incidir-hi més perquè encara hi ha gent que no ho ha entès o potser que no vol seguir el sistema». En aquest sentit, també ha advertit que «en els casos més evidents, caldrà prendre altres mesures», fent referència a possibles sancions. De totes maneres, però, ha recordat que els encarregats d'executar aquestes sancions -en el cas que s'obrin expedients- és dels consistoris i no del Consell Comarcal, que és qui gestiona el servei de recollida d'escombraries.