Horrorland Park busca actors i personal per iniciar la nova temporada

Horrorland Park escalfa motors per encetar la seva segona temporada, aquesta tardor. Abans, els responsables de la iniciativa necessiten cobrir les places de personal. És per això que han obert la convocatòria per trobar actors, espantadors i personal per a les botigues, les zones de joc i els accessos a les atraccions.

Les bases per presentar-se a les ofertes de treball es poden consultar a la pàgina web www.horrorlandpark.com. Els interessats han de ser majors d'edat i han d'enviar un currículum amb fotografia i indicar a quina de les ofertes es presenten. Els responsables del parc han organitzat pel proper 10 de setembre un càsting per seleccionar el personal.