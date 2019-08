La drecera de les capelles de Queralt continua tancada

La drecera de les capelles, que connecta Fumanya amb l'aparcament del santuari de Queralt, continua tallada. L'Ajuntament de Berga va decidir tancar el camí a final de juliol a causa d'uns despreniments de pedres que van caure just al mig d'un dels darrers trams d'aquest sender, que és dels més utilitzats pels berguedans que habitualment pugen a Queralt.

Concretament es tracta d'un tram en què el camí s'enfila fent diverses llaçades i això fa que el pas quedi exposat als materials de roca que integren el cingle de la muntanya. La caiguda de grans blocs de pedra va malmetre el camí i davant del risc que es produeixin nous despreniments el consistori va decidir tallar el pas, ara ja fa més d'un mes.

Els responsables municipals han avançat que l'actuació va més enllà de retirar les pedres que han caigut, i que cal assegurar-se que no hi hagi nous despreniments. A hores d'ara, un cartell alerta, just a l'inici de la drecera, que el camí està tallat a partir del tram que porta fins a Queralt, on hi ha una cinta i un avís que alerta que està prohibit el pas. En canvi, resta obert el sender que porta fins a Sant Pere de Madrona, des d'on sí que es pot accedir fins a Queralt. Per altra banda, el camí de Ronda de Queralt, que també estava tancat per un despreniment, ja està obert al públic.