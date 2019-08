Malestar a la riera de Merlès per l'incivisme d'alguns banyistes

La riera de Merlès, un espai idíl·lic en una zona a cavall entre el Berguedà, Osona i el Ripollès, atrau des de fa anys nombrosos banyistes arribats d'arreu. Ara que acaba la temporada d'estiu, l'alcalde de Santa Maria de Merlès, Josep Costa, explica a l'ACN que la situació de "descontrol" d'enguany se suma a la dels últims anys i tot plegat comença a ser "insostenible". El batlle lamenta que les ordenances que regulen els usos de l'espai que van aprovar tots els municipis de la riera no han tingut l'efectivitat que esperaven i hi ha força banyistes que no respecten les normes. De la seva banda, Agents Rurals fa una crida perquè els consistoris abordin mesures per restringir l'accés motoritzat, sobretot en les carreteres més estretes. "Si hi hagués un incident i calgués l'arribada dels Bombers, en alguns punts seria molt dificultós", ha assenyalat Jaume Torralba, cap dels Agents Rurals a la Catalunya Central. Entre els mesos de juny i agost, nomes el cos de rurals ha sancionat gairebé una cinquantena de persones.

La massificació de la riera de Merlès els caps de setmana d'estiu és un fet i les administracions locals es queixen que alguns banyistes no respecten les normes més bàsiques que dicten les ordenances. Prohibicions tan elementals com no deixar deixalles a la riera, no encendre foc, respectar el silenci de l'espai, no aparcar als camps dels pagesos ni a l'asfalt o dur el gos deslligat no s'estan complint. Tot plegat, sumat a la massificació de l'espai, amb banyistes que no saben ben bé on van, provoca aglomeracions ens alguns punts de fins a un centenar de vehicles.

"Ens deixen les deixalles, conflicte amb els camps dels veïns, música alta, gossos deslligats i algun foc". Així resumeix l'alcalde de Santa Maria de Merlès, Josep Costa, alguns dels problemes que, des de fa anys, els està comportant un creixement descontrolat en el nombre de banyistes que cada dia d'estiu, però especialment el cap de setmana, s'acosten als seus dominis.



Un espai que requereix més vigilància

La gran concentració de gent també els fa patir per si algun dia "hi ha alguna desgràcia", ha alertat Costa. No és un problema exclusiu del seu municipi, ja que els vuit pobles per on passa la riera en més o menys mesura es troben afectats pel problema. "Els municipis petits estem una mica "indefensos" perquè no tenim els mitjans per fer complir les ordenances que ja tenim aprovades", s'ha queixat.

L'alcalde ha lloat la tasca tant de Mossos d'Esquadra com dels Agents Rurals que "fan molt bona feina, però els seus recursos també són limitats". "Quan tenim un problema truquem al 112, i venen i imposen les sancions, però el que ens faria falta potser seria més vigilància. Nosaltres no podem posar vigilants perquè no els podrem pagar", ha lamentat.

Entre les solucions, Costa ha destacat que cal una major consciència i respecte per l'entorn per part dels propis banyistes. "La majoria ho són, però aquells que no són cívics que mirin abans què es pot fer i què no es pot fer".



Agents Rurals demana als municipis que busquin la manera de limitar l'accés amb vehicles

Des dels Agents Rurals, el seu cap a la Catalunya Central, Jaume Torralba, fa una crida als municipis perquè trobin la manera de limitar l'accés amb vehicle per espais tan estrets com en moltes de les carreteres de la riera de Merlès. L'objectiu és que els banyistes puguin deixar el cotxe o les furgonetes en llocs més allunyats i que això ajudi a "desconegestionar". De cara a properes campanyes, Torralba ha explicat que la seva intenció és fer arribar per escrit aquesta proposta a tots els ajuntaments. "Encara que traiem els vehicles sempre quedarà l'accés a peu", ha assenyalat. Aquesta mesura només afectaria als banyistes puntuals, sense perjudici pels veïns o pels clients dels establiments de la zona, que podrien entrar amb total normalitat.

En un sol dia a mitjans del mes d'agost, els Agents Rurals va multa quinze vehicles que havien estacionat en un camp d'un pagès de la zona. En tot l'estiu s'ha sancionat una cinquantena de persones per circulació motoritzada i aparcar en llocs prohibits. També s'ha sancionat algun banyista per fer foc. El batlle de Santa Maria de Merlès ha explicat que moltes vegades els visitants "no són conscients que si aparquen malament, obstaculitzen camins per on ha de passar amb un tractor o una màquina de segar", per exemple.



Una opció econòmica que no reporta beneficis a la zona

Entre els motius de la popularitat de la zona no només hi ha les xarxes socials i els blocs, sinó que també hi ha un factor que es va fer evident durant la crisi econòmica. "La gent no tenia diners per anar als parcs aquàtics, i banyar-se a la riera es va convertir en una opció molt assequible per poder passar tot el dia allunyat de la calor", ha explicat Torralba.

Un altre dels temes controvertits és el benefici que tots aquests banyistes aporten als municipis. "Si fóssim un poble turístic, com a la Costa Brava, et podries plantejar que amb els impostos que guanyes per un cantó, posar vigilància per l'altre. Però aquí no ens deixen ni cinc cèntims", ha explicat Josep Costa. "Nosaltres no tenim botigues, no tenim res, i només ens deixen la brossa", ha lamentat. Ara quan acabi l'estiu, i de manera recurrent, apunta el batlle, s'organitza una recollida de deixalles a la zona.