El transport públic és un dels punts febles del Berguedà, segons els turistes

El transport públic i la connexió a Internet són els punts febles que té el Berguedà, segons la valoració dels turistes que visiten la comarca. Així ho recull l'informe dels Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona que s'ha fet públic aquest agost amb dades recollides el 2018.

Encara que els turistes valoren positivament el Berguedà, amb una nota global del 8,7 -per sobre de la mitjana de la província de Barcelona que és del 8,3-, hi ha alguns aspectes que els visitants creuen que necessiten una millora. El que té una pitjor valoració és el transport públic, amb una nota de 3,2 punts. Tampoc està ben valorada la connexió a Internet, amb un 6,1. A l'altra banda de la balança també hi ha aspectes positius i segons aquest informe, el que més destaquen els turistes un cop han visitat la comarca és el seu entorn natural (amb una puntuació de 9,4) la manca de soroll (amb un 9) i la seguretat ciutadana (amb una nota també de 9).

Segons el mateix informe de la Diputació de Barcelona (amb dades del 2018), un 55% dels visitants al Berguedà són repetidors (quan la mitjana de la província és del 49%) i l'estada mitjana a la comarca és de 3,6 nits, una mica més alta que a les comarques veïnes però més baixa que a la província en general (que és 5,6 nits).

Les places d'allotjament es reparteixen de manera diferent de la resta de la província. Segons les estadístiques, un 62% dels visitants prefereixen els càmpings, el 24% les turisme rural i només el 13% són en hotels, quan globalment les xifres són 15%, 3% i 82% respectivament. Segons fonts de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, «aquestes dades donen pistes de la tipologia de visitant que arriben al Berguedà, on un 94% del visitant ve a fer-hi vacances i buscant-hi oci, mentre que a la província només és del 64%».

Pel que fa a les procedències, segons el mateix informe, un 90% dels visitants del Berguedà són d'origen català i la majoria hi arriba en cotxe i viatja amb la família o amb la parella. «El fet de tenir aquest visitant de proximitat, que ve amb el seu cotxe, fa que la despesa global sigui força més baixa que a la mitjana de la província», expliquen les mateixes fonts, de 159 euros per persona per tota l'estada, en contraposició dels 624 euros a escala provincial.



Més empreses de serveis

El nombre d'empreses de serveis a la comarca ha augmentat l'1,5% entre el 2017 i el 2018, segons l'informe territorial de la Demarcació de Barcelona publicat per la Cambra de Comerç el juny del 2019. Aquestes dades posen de manifest l'augment del volum de turistes a la comarca havent convertit el sector serveis en el que més ha augmentat, seguit del de la indústria. En aquest sentit, el sector dels serveis és el que té registrades més empreses al Berguedà. Concretament un total de 931 que suposen el 72% de l'activitat econòmica de la comarca.

El mateix informe també recull que del total de 6,73 milions d'euros de recaptació de taxa turística de la província (que deixa a fora la capital catalana), el Berguedà en recull l'1,5% (en relació amb el 3,7% del total de turistes que té respecte de la resta de la província). És a dir, que el percentatge de turisme allotjat és més alt que al Bages o a Osona però en canvi la recaptació de la taxa en aquestes dues comarques és superior a la del Berguedà.