La Marató de Sang de Berga fa una crida per superar les 200 donacions del 2018

"Tu sí que ets important, converteix-te en sangfluencer". Aquest és el lema de l'edició d'enguany de la Marató de Sang de Berga que promou el Banc de Sang i Teixits, l'Associació de Donants de Sang del Berguedà i l'Ajuntament de Berga. La jornada, sense interrupcions de 10 del matí a 10 de la nit, serà el proper 12 de setembre a l'hotel d'entitats de la capital berguedana amb un objectiu clar: superar les 200 donacions que van registrar-se en l'edició del 2018. Gal·la Cortel, responsable del Banc de Sang i Teixits del Berguedà, ha fet una crida a la solidaritat dels berguedans "per recuperar les xifres d'anys anteriors".

Per a aconseguir-ho, la campanya d'enguany -batejada #sangfluencer- està protagonitzada per quatre periodistes berguedans Alba Martínez, de Televisió del Berguedà; Pilar Màrquez, de Nació Berguedà; Marc Canturri, de l'Aquí Berguedà i Dani Perona, de Regió7, que són la imatge de la iniciativa. "Hem buscat persones que estan al peu de la notícia sempre, i que arriben a les cases de tots els berguedans a través de les notícies que escriuen als seus mitjans i també que siguin joves, perquè realment costa que la gent més jove vingui a donar sang", ha recordat Cortel.

La presidenta de l'Associació de Donants de Sang del Berguedà, Mercè Codina; i el regidor de Drets Socials de l'Ajuntament de Berga, Ivan Sánchez, han fet una crida a la participació dels berguedans. "L'objectiu és superar les 200 persones, però continuo pensant que la xifra és molt petita per ser Berga amb prop de 17.000 habitants", ha dit el regidor. Segons les dades, durant el 2018, al Berguedà van donar sang 939 persones, d'aquestes donacions, 536 van ser a Berga.

Per donar sang cal tenir més de 18 anys, pesar 50 quilos o més i en cas de ser dona, no estar embarassada. No cal estar en dejú i en el cas d'aquesta marató, s'hi pot anar durant tot el dia, des de les 10 del matí i fins les 10 de la nit. Els responsables de la campanya, fan una crida perquè facin difusió de la iniciativa a través de les xarxes socials. "Tots fem servir el whatsapp i tenim grups d'amics i familiars", recorda Cortel. "El repte és que tots ens convertim en #sangfluencers i expliquem allà on puguem la importància de donar sang per ajudar a salvar vides cada dia", ha dit.