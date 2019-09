Berga Resort se suma al porta a porta amb contenidors tancats i amb accés controlat

Un dels punts negres d'abocament incontrolat de deixalles del Berguedà ha deixat d'existir. Els responsables del càmping Berga Resort, a l'entrada sud de Berga, han instal·lat una illeta de contenidors tancada amb accés controlat perquè únicament en puguin fer ús els clients de l'equipament turístic. L'objectiu és facilitar als campistes el reciclatge dels residus, i a la vegada impedir a la resta de persones alienes a les instal·lacions que utilitzin els contenidors per deixar-hi els residus com passava fins ara, sense separar-los per fraccions.

La mesura arriba més de mig any després de la posada en marxa del sistema de recollida porta a porta al Berguedà i després d'estudiar les opcions que hi havia perquè els clients del càmping també se sumin a l'aposta per la millora del reciclatge a la comarca. Fins fa poc, una llarga filera de contenidors verds -els de rebuig que van desaparèixer de molts pobles del Berguedà la tardor passada- ocupaven una part de l'entrada del càmping Berga Resort, perquè els clients poguessin dipositar-hi les deixalles que fan durant la seva estada a l'equipament. També hi havia contenidors de paper i cartró i d'envasos, tot i que la majoria de campistes no feien la separació corresponent. A més a més, s'hi sumava la problemàtica que veïns de diversos municipis del Berguedà, coneixedors de l'existència d'aquests contenidors, els feien servir per abocar-hi residus de manera incontrolada, també sense separar per fraccions, en lloc d'utilitzar el servei de porta a porta.

Segons ha explicat a Regió7 el president del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara, els responsables de Berga Resort han fet una aposta econòmica per posar-se al dia i solucionar la problemàtica amb la instal·lació d'aquestes illetes tancades amb contenidors per a cada tipus de residu. A més a més, aquestes illetes tindran un accés controlat i únicament els campistes hi podran accedir amb la mateixa targeta que se'ls lliura quan accedeixen a les instal·lacions del càmping per fer ús de la resta de serveis. També se'ls lliura el quit de bujols i bosses que des de la posada en marxa del porta a porta es lliura als clients de les cases de turisme rural i d'altres establiments. A hores d'ara el tancament de la illeta està llest i les fraccions de residus, separades, i únicament manca posar en funcionament el sistema d'accés controlat en espera que s'acabi de tenir a punt el programa informàtic.