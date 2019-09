Entren en vigor les millores del transport públic del Berguedà per a estudiants

Amb l'inici del curs acadèmic, la setmana vinent, entraran en funcionament les millores a la línia de transport públic del Berguedà que el Consell Comarcal del Berguedà i la secretaria d'Infraestructures i Mobilitat van anunciar el passat mes de juliol, tal i com ja va explicar aquest diari.

El Berguedà saldarà una demanda històrica en l'àmbit del transport públic, en aquest cas, una demanda dels estudiants universitaris, amb l'estrena d'una nova línia de bus de freqüència diària unirà Berga amb la Universitat Autònoma de Barcelona. Fins ara, els joves universitaris que estudien a la Universitat Autònoma de Barcelona no tenien cap possibilitat de desplaçar-se directament fins al campus de Bellaterra i es veien obligats a fer servir cotxes particulars o bé utilitzar altres línies de transport indirectes fins a Barcelona o bé fins a Manresa fent transbordament per dirigir-se al seu centre d'estudis. Ara, aquests joves tindran l'opció d'utilitzar la nova línia de transport que unirà Berga amb la Universitat Autònoma de Barcelona fent parades a la resta de poblacions del Berguedà i el Bages (fins a Sallent) i amb el preu de la tarifa integrada que existeix a la comarca des de fa dos anys.

El servei permet arribar al campus abans de les 8 hores i ofereix dues tornades, a les 14.30 hores i les 19 hores. Aquesta nova línia permet ampliar també el servei entre Berga i Barcelona, ja que el seu punt d'inici i de final (tret de l'expedició de les 14.30 hores) és l'estació del Nord, de Barcelona.

Amb l'inici del curs també s'estrenaran els nous horaris adaptats als estudiants de la línia entre Manresa i Bagà per facilitar als alumnes desplaçar-se amb transport públic a l'IES Alt Berguedà de Bagà, que estrenarà el proper curs el cicle formatiu de grau superior d'Ensenyament i Animació Socioesportiva i que ja fa anys que ofereix estudis de grau professional de Conducció d'Activitats Físicoesportives en el Medi Natural i els estudis de règim especial esportius de Tècnic en muntanya mitjana. La nova expedició del servei Bagà-Berga-Manresa tindrà sortida de Berga a les 7.45 hores i arribada a Bagà a les 8.25 hores.

Les millores també tindran impacte en la línia que uneix Berga i Vic, per la carretera de Prats de Lluçanès. S'han adaptat els horaris d'aquestes línies amb els horaris d'entrada i sortida de les aules dels estudiants de la Universitat de Vic. A partir de l'inici del curs, hi haurà un bus que arribarà al campus a 3/4 de 8 del matí per facilitar el desplaçament dels joves i hi haurà servei de tornada a les 12 del migdia, a les 3 de la tarda i a 1/4 de 8 del vespre.

Consulta aquí els horaris



Tarifes de la targeta T-10

IES Alt Berguedà (Bagà) – Berga – Manresa:

Trajecte de Manresa fins a Bagà T-Bages Berguedà 35,25€ (+ 2€ de la targeta recarregable)

Trajecte de Puig- Reig / Gironella fins a Bagà : T-10 (2 zones) 20,10€ (+ 2€ de la targeta recarregable)

Trajecte de Berga fins a Bagà : T-10 (1 zona) 10,20€ (+ 2€ de la targeta recarregable)

Les targetes es podran adquirir a les oficines de l'Alsa i es podran recarregar a les oficines i/o al mateix autocar. Les recàrregues efectuades a l'autocar només es podran pagar en efectiu.

Berga– Vic: T-10 (4 zones) – 35,25€ . La targeta es podrà adquirir i recarregar als punts de venda habituals de targetes de 4 zones.

Nova línia Berga – UAB: T-10 viatges – 53,25€ (+ 2€ de la targeta recarregable). Aquesta targeta inclou una T-10 TMB (Transport Metropolità de Barcelona). La compra i recàrrega de la targeta només es podrà fer a les oficines de l'Alsa.