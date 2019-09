Gironella fa la cessió final de terrenys a la Generalitat per fer l'estació d'autobusos

Autoritats visitant el lloc on s'ha de fer l'estació ARXIU PARTICULAR

Nou pas perquè Gironella tingui la primera estació d'autobusos del Berguedà. El ple del consistori gironellenc va aprovar anit la cessió definitiva dels terrenys a la Generalitat per a la construcció d'aquest equipament després que la tramitació aprovada inicialment al ple del maig hagi estat a exposició pública sense que hagi rebut al·legacions, segons ha explicat a aquest diari l'alcalde, David Font. Ara, el consistori i la Generalitat hauran de signar un conveni de cessió gratuïta de 252 metres quadrats de sòl perquè el Govern català a través d'Infraestructures.cat hi erigeixi aquest equipament.

L'estació d'autobusos es construirà on antany hi havia hagut la del vell carrilet a l'avinguda Catalunya. Aquesta és una ubicació que no és fortuïta, ja que «s'ha buscat la simbologia de fer-la on hi havia hagut la del carrilet per recuperar la història».

Font ha explicat que un cop el departament de Territori i Sostenibilitat (TES) hagi signat el conveni amb el consistori ja podrà licitar els treballs. Amb tot, ara encara s'està acabant de perfilar el projecte constructiu. L'alcalde ha explicat que s'han posat d'acord amb els tècnics del Govern per tal que sigui el mateix equip d'arquitectes que ha planificat la reforma de la plaça de l'Estació per al consistori el que el faci el disseny del nou espai d'acord amb els paràmetres del Govern.

A final del 2017 el consistori gironellenc va fer públic que havia arribat a un acord amb el TES per fer aquest actuació. És previst que el nou equipament costi 400.000 euros que pagarà al 100% la Generalitat, segons han confirmat fonts del TES.

Al seu dia el consistori va arribar a un acord amb la propietat dels terrenys de la plaça de l'Estació (Adif) per l'expropiació.

La nova estació forma part del projecte d'urbanització de la plaça de l'Estació de l'Ajuntament de Gironella, que té un cost total d'1.225.838 euros i que s'està acabant de dur a terme. Inclou la creació d'aquesta estació d'autobusos i la reconstrucció de la plaça de l'Estació. A banda del finançament que aporta la Generalitat, l'obra de la urbanització té una aportació de 350.000 euros de la Diputació de Barcelona, i de 216.000 euros de l'empresa GESDIP SAU, propietària del terreny annex a l'Estació.