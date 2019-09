Queralt celebra la tercera Gala d'Estels amb observacions astronòmiques

Botànica i astronomia són els eixos temàtics de la tercera edició de la Gala d'Estels que arribarà el pròxim diumenge, 8 de setembre, al Santuari de Queralt. La iniciativa impulsada per l'àrea de Festes de l'Ajuntament de Berga va néixer l'any 2017 amb l'objectiu de promoure el coneixement de l'entorn de Queralt a través de propostes vinculades a la ciència, la natura i l'astronomia, coincidint amb la celebració de la Gala de Queralt. Enguany, la vetllada inclourà la presentació d'una guia sobre les plantes més representatives de la serra de Queralt, un sopar de carmanyola, un planetari i observació d'estels amb telescopi. Per donar a conèixer la jornada s'han editat 5.000 postals dissenyades per les Reines del Mambo que han estat distribuïdes als comerços i establiments berguedans.



Una guia amb una vuitantena de plantes

La Gala d'Estels començarà a 2/4 de 7 de la tarda amb la presentació del llibre 'Plantes de la serra de Queralt' que es farà a l'esplanada situada davant de l'església. Es tracta d'una guia que recull els principals elements botànics que formen part de l'entorn natural de Queralt mitjançant una sèrie de fitxes descriptives i gràfiques. L'obra inclou la descripció detallada de més d'una vuitantena de plantes entre arbres, arbustos, mates, herbes i lianes il·lustrades amb més de 250 fotografies. A més, també incorpora un glossari i 7 itineraris botànics per gaudir de la muntanya a peu, així com per aprofundir en el coneixement de la flora de la zona. El llibre ha estat promogut per l'Ajuntament de Berga i és fruit de l'esforç desinteressat d'un grup de persones aficionades a la botànica amb la voluntat de posar a l'abast de tothom el coneixement sobre el patrimoni natural que ens envolta.

El llibre 'Plantes de la serra de Queralt' ha estat elaborat per Pere Aymerich, Eloi Escanez, Lluc Escanez, Eloi Escútia, Carles Espelt, Josep Marmi, Josep Padullés, Anna Sabata i Marc Solà, mentre que Edicions de l'Albí s'ha encarregat de l'edició i producció editorial. En total, s'han editat 600 exemplars d'aquesta guia que es podrà adquirir a les llibreries de Berga, a l'Oficina de Turisme, al Santuari de Queralt i també estarà disponible en llibreries especialitzades d'arreu del país, ja que l'obra forma part del catàleg d'Edicions de l'Albí. Tanmateix, la guia es vendrà el dia de la presentació i tindrà un preu de 18€.



Carmanyolada popular amb premis

Per segon any consecutiu, hi haurà un sopar de carmanyola en què es convida a tothom a portar el sopar i participar al concurs de carmanyoles que constarà de cinc categories: carmanyola més sana, carmanyola més creativa, carmanyola més gran, carmanyola més petita i carmanyoles més ben conjuntades (grupal). L'organització de l'esdeveniment avaluarà les carmanyoles presentades i determinarà les propostes guanyadores de cadascuna de les categories després del sopar. La carmanyolada popular es farà des de les 8 fins a 2/4 de 10 del vespre.



Planetari multimèdia i observació d'estels

L'antiga hostatgeria de Queralt es transformarà en un planetari multimèdia per gaudir de projeccions d'imatges en 3D del sistema solar. L'activitat s'adreça a persones de totes les edats i s'obsequiarà els participants amb unes ulleres 3D. A més, també s'oferirà la possibilitat de realitzar observacions amb telescopi des de la plaça de l'església del santuari. Les activitats seran gratuïtes i estaran dinamitzades per l'Observatori Astronòmic del Montsec. El planetari es farà de 2/4 de 7 de la tarda a les 11 de la nit, mentre que l'observació amb telescopi començarà a 2/4 de 10 de la nit.



La Gala de Queralt

Al matí, s'hauran celebrat els actes tradicionals de la Gala de Queralt. La jornada s'iniciarà a les 9 del matí amb una missa que es farà a la Cova de la troballa. A 2/4 de 12 del matí, hi haurà missa solemne amb els cants de l'Orfeó Berguedà. Durant l'ofici es farà l'entrega d'orenetes als capitans i capitanes de l'any passat i també es nomenarà a les persones que agafaran el relleu l'any 2020. Abans i després de la missa solemne hi haurà audició de sardanes amb la Cobla Pirineu i volada de parapents.

Els capitans i capitanes de Queralt d'aquest any seran: Agustí Garriga i Montserrat Caserras, Xavier Vinyals i Carme Valletbò, Oriol Gonzàlez, Laia Tor, Sergi Montraveta i Irene Grau.