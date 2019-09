El 'room escape' de Patum rep el seu primer any més de 5.000 participants

La Patum no només omple la plaça de Sant Pere els cinc dies del Corpus. També genera interès la resta de l'any. Un clar exemple en són les més de 5.000 persones que han participat en el room escape de la Patum en el primer any de vida d'aquestes instal·lacions. En concret han estat 5.021 les persones que han descobert la festa màxima berguedana des del 7 de setembre del 2018, quan va obrir La Patum Room Escape, una xifra que ha superat les expectatives dels promotors, i és que durant el primer mig any l'han visitat 2.000 persones (vegeu Regió7 del 29 de març del 2019).

La majoria de les persones que hi han fet cap són del Berguedà, concretament el 57,10%, i el 43,90% provenen principalment d'arreu del territori català. Fonts de l'organització han explicat, però, que aquest percentatge «aquest estiu s'ha capgirat i la sala ha rebut més escapistes de fora de la comarca que de dins, unes dades que confirmen que s'ha convertit en un atractiu turístic per a molts visitants». De la resta de comarques les que més han visitat el room escape de la Patum han estat el Bages (12,06%) i el Barcelonès (10,34%).

Fonts de l'organització consideren que «segurament que l'èxit rau que es tracta d'una activitat que és apta per a tots els públics: nens, persones grans, amics, comiats de solter, comenten els promotors, i afegeixen que «el fet que sigui una sala de misteri i no de terror ha fet que molta gent també s'hagi atrevit a fer per primera vegada un escape». La Patum Room Escape és l'única sala de no terror que hi ha a la comarca. Per altra banda, els promotors celebren que el Berguedà s'hagi convertit en un lloc de turisme escapista gràcies també «a la bona feina que estan fent altres empreses com Horrorland, Insomnia Corporation i Hostal 83, que ofereixen propostes que són i han estat reconegudes arreu de Catalunya i a fora».



Aposta clara per les escoles

Un dels objectius dels promotors per a aquest segon any d'obertura de La Patum Room Escape és atraure la màxima quantitat de visites d'escoles de la comarca i també de la Catalunya Central.

«La sala l'hem adaptada com a activitat educativa i és ideal perquè s'hi combinen aspectes com aprenentatge de reptes, gamificació, treball en equip, disciplines múltiples i connexió curricular», segons expliquen els promotors en un comunicat. I afegeixen que «la nostra sala aporta per als alumnes cohesió, innovació i coneixement del patrimoni cultural del nostre país».