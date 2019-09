La Bauma dels Encantats tanca l'estiu amb el Tomb pels carrers de Berga

ARXIU PARTICULAR

Els gegants de la Bauma dels Encantats amb membres de l'entitat ARXIU PARTICULAR

Com marca la tradició, l'estiu acaba a la capital berguedana, amb la celebració del Tomb Encantat, el corre-bars que organitza la Bauma dels Encantats. La festa arriba aquest dissabte, 7 de setembre, amb la participació dels gegants de la Bauma dels Encantats i de la colla gegantera de Navàs com a convidats. La música anirà a càrrec de la xaranga Entrompats Band.

El Tomb d'aquest dissabte, farà parada en més d'una vintena de bars de la ciutat, que oferiran menjar i beure a tots els participants que segueixin la cercavila. A les set de la tarda es donarà el tret de sortida des de la plaça Viladomat i es farà el primer tram del recorregut pel passeig de la Indústria fins arribar a la plaça de Sant Pere on hi ha previst un sopar popular que servirà per agafar forces. L'associació de veïns de la plaça de Sant Pere serà l'encarregada d'oferir aquest àpat que es podrà fer a un preu simbòlic.

Havent sopat se seguirà amb el recorregut marcat que s'allargarà fins ben entrada la matinada i que acabarà a les portes del Casal Panxo i el mateix local de la Bauma.

Una de les novetats del Tomb Encantat 2019 serà el concurs d'ulleres de sol, una iniciativa que pretén que el públic assistent porti un mateix complement durant el recorregut. Les ulleres de sol poden ser comprades o elaborades artesanalment per l'ocasió. La millor, s'emportarà un premi al final de la nit.

L'entitat convida al jovent berguedà a participar de la festa, per aconseguir un bon caliu al llarg de tota la nit i d'aquesta manera poder tancar l'estiu abans de l'inici de la tornada dels curs acadèmic.