Gironella potencia l'espectacularitat de l'obra «L'11 de Setembre»

Les Roques del Pont Vell de Gironella acolliran el dissabte 7 de setembre a les 10 de la nit, la dinovena edició de l'espectacle «L'11 de Setembre i Gironella» que mobilitza unes 150 persones que protagonitzen aquesta recreació històrica ficcionada que rememora els fets del 1714 i el Corpus de Sang del 1640 a la vila a través dels ulls de la jove Eulàlia. L'Ajuntament de Gironella ha posat a la venda 600 entrades al preu d'11 euros a través de la plataforma Entradium.com. També es podran comprar el mateix dia de l'obra. i Enguany hi ha prevista l'assistència del conseller d'Interior Miquel Buch.

L'obra lliga «tres plans temporals»: la victòria de les tropes borbòniques de l'11 de setembre del 1714, el Corpus de Sang del 1640 vistos des del segle XXI i amb protagonistes gironellencs, ha explicat aquest dijous en la presentació de l'obra Maria Casellas, codirectora de l'espectacle juntament amb Joan Rigat que enguany fa cinc anys que van assumir la direcció de l'obra. El 2017 s'hi van començar a introduir canvis importants canvis amb un nou text a càrrec de Llàtzer Garcia en base al de Jordi Vallbona i una aposta continuada per professionalitzar el muntatge a nivell de so i d'efectes especial i pirotècnia. L'11 de Setembre i Gironella té un pressupost de 20.000 euros que assumeix el consistori, segons ha explicat Lluís Vall, regidor de Cultura.

Enguany algunes de les principals novetats de l'espectacle són que viurà «un canvi generacional important, molta part del repartiment són jovent» ha comentat Casellas. «Això li ha donat a l'obra un to diferent, ara té una energia i una dinàmica noves» ha indicat. En una obra que es fa cada any «interessa que hi hagi aquest relleu».

La renovació és fruit de l'efecte crida ja que joves que participaven al muntatge hi han portat a amics seus així com també a l'afició al món del teatre que hi ha al poble amb la Closca Teatre o Paparra Teatre, que justament és una iniciativa nascuda arran d'aquesta representació ha indicat el regidor Lluís Vall.



Entre les novetats enguany s'estrenarà una ambientació sonora nova -en l'escena de la batalla- «dissenyada per Guillem Rodríguez, que des de fa 3 anys ja col·labora amb l'espectacle a nivell de producció tècnica i sonora» ha indicat Maria Casellas.

La codirectora del muntatge ha explicat que «també hem apostat per una major espectacularitat a nivell de pirotècnia. Hem comptat amb l'Alex Mejías, de Estalella pirotècnica, que ha fet un nou disseny a nivell d'efectes especials».

«L'11 de Setembre i Gironella» comptarà, un any més, amb la presència del poeta, mossèn Climent Forner autor de «Plany per Catalunya», una composició feta expressament per aquest muntatge que el mossèn sol llegir al final de l'obra. Enguany però «el poema l'hem integrat en la dramatúrgia» ha explicat Maria Casellas. La codirectora de l'obra ha destacat «la participació meravellosa» de totes les persones que fan possible aquest espectacle que «crea comunitat, tothom està molt a gust»

El fil conductor de l'obra és l' Eulàlia personatge que encarna per tercer any Aida Zumajo de 18 anys. «És molt jove i és vol menjar el món» ha comentat. La realitat però la fa tocar de peus a terra. Zumajo ha dit que s'identifica amb el seu personatge i que «m'agrada molt». El seu amic a l'obra és Eduald Feliu el jove de 14 anys que encara al Tomàs, un noiet «tímid».

La trama de l'obra comença amb l'Eulàlia, jove de Gironella «on treballa en una taverna. Al poble hi arriben uns comediants que faran una representació per a tots els clients de la taverna, el Corpus de Sang i la llegenda de Joan el Segador. Aquesta representació de l'obra dins de l'obra ens obre un segon pla temporal cap al passat» explica Maria Casellas. «El públic del 1714 mira els fets del 1640. Un fet que també es produeix a temps real amb el públic que assisteix a veure la representació a les roques del Pont Vell. El públic del 2019 mira els fets de 1714 que alhora tenen una mirada al 1640» exposa.