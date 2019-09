Berga estudia contractar informadors de carrer per millorar el porta a porta

El govern de Berga estudia contractar informadors de carrer perquè treballin sobre el terreny, per millorar els aspectes que grinyolen del servei de recollida de deixalles del porta a porta. En declaracions a Regió7, Eloi Escútia, regidor de Medi Ambient, ha explicat que «tenim la voluntat de fer-ho però l'ajuntament té la disponibilitat de personal que té, i haurem de buscar la manera d'aconseguir contractar personal a través de plans d'ocupació o a través del Consell Comarcal. Caldrà veure quines possibilitats hi ha de tenir aquestes persones».

Contractar agents cívics és una de les qüestions que els representants de les associacions de veïns van posar damunt la taula en la reunió que van mantenir amb Eloi Escútia i el conseller comarcal de Medi Ambient, Vicenç Linares, dijous a la tarda (veure Regió7 del divendres 6 de setembre). Les entitats es queixen d'aspectes del servei que no funcionen i una de les demandes és que es contracti personal per informar.

Els informadors de carrer haurien d'atendre no només els problemes que genera el servei i facilitar informació als ciutadans que no coneguin com funciona el sistema o vetllar perquè es compleixin requisits com treure els cubells o les bosses quan toca i no deixar-los massa hores al carrer, sinó també obtenir informació de tot allò que funciona. «Trobo molt important treure a la llum les virtuts del que estem fent, a més de les disfuncions», ha exposat Escútia. Així, els informadors de carrer haurien de parlar amb els presidents de les comunitats de veïns per recollir les seves impressions sobre com funciona el servei i recordar que cal treure i retirar els cubells a l'hora, perquè no s'estiguin moltes hores al carrer.

La setmana entrant és previst que el regidor de Medi Ambient de Berga es reuneixi amb el seu homòleg del Consell Comarcal Vicenç Linares. A la trobada s'han de posar damunt la taula diferents qüestions relacionades amb el servei de recollida de residus i el servei en general. Per exemple, que el Consell posi en marxa el servei de deixellaria mòbil que correspon a la ciutat i que hauria d'haver entrat en servei el novembre passat, tal com es va preveure quan es va aplicar el porta a portar. A data d'avui, aquest servei encara no s'ofereix. «Hem de tornar exigir al Consell que es posi en marxa la deixallaria mòbil». Aquest és un servei que «no ha arribat a funcionar» tot i que «l'hem anat reclamant», ha indicat el regidor Escútia.

Una altra qüestió que l'Ajuntament ha d'abordar és la millora del servei de recollida de voluminosos. Actualment, el consistori ofereix un servei de recollida d'aquests residus un cop al mes però «no és suficient», ha admès Escútia. El regidor de Medi Ambient ha explicat que quan cal fer «una recollida extra, ho comuniquen al Consell Comarcal i ells donen l'ordre al gestor de residus perquè ho reculli».

En la trobada s'analitzarà la proposta de les entitats veïnals d'aprofitar la recollida de grans productors per incrementar els dies de la recollida de matèria orgànica dels particulars

Escútia ha indicat que el servei de recollida del porta a porta «funciona bé, es fa els dies que toca als llocs que toca» i hi ha «un percentatge elevat i majoritari de persones que fan les coses correctament. Ara, aquest sistema té fuites i hem de treballar per millorar-les». Una de les aportacions que ha destacat és l'oferiment de les associacions de veïns per dur les bosses de la brossa a aquelles persones que no les poden anar a recollir a les oficines del Telecentre.